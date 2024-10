Aos 77 anos, Riachuelo tem lucro trimestral de mais de R$ 50 mi e funcionários que ficam por 9 anos

No ranking Great Place to Work (GPTW) de melhores empresas para trabalhar, a Riachuelo aparece com uma informação incomum para padrões modernos do mercado de trabalho: 16% dos seus colaboradores têm mais de 9 anos de casa.

Completando 77 anos de existência neste dia 3 de outubro, a gigante brasileira do varejo atribui a solidez organizacional à cultura estabelecida pelo seu fundador.

Nevaldo Rocha, que iniciou sua trajetória com uma pequena loja em Natal, no Rio Grande do Norte, fundou o Grupo Guararapes em 1950, abriu capital em 1970 e em 1979 veio a Riachuelo.

Hoje, com a liderança do CEO André Farber, a companhia continua uma das maiores do varejo de moda brasileiro, com resultados do segundo trimestre de 2024 indicando lucro líquido de R$ 57 milhões.

Os grandes números na operação da Riachuelo

Atualmente, são:

Mais de 426 lojas ativas por todo o Brasil – número que dobrou nos últimos 10 anos

Cerca de 30 mil colaboradores, cerca de 30% deles em Natal, berço da companhia

A empresa ainda destaca a equidade de gênero em sua operação:

65% de seus colaboradores são mulheres

45% das posições de liderança são ocupadas, também, por mulheres.

Foco no desenvolvimento social e econômico

A varejista fomenta valores voltados para o impacto social, cumprindo papel importante no desenvolvimento social no Rio Grande do Norte.

O Instituto Riachuelo, criado em 2021, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico no Nordeste, e já impactou indiretamente a vida de mais de 50 mil pessoas.

Entre os projetos apoiados, destacam-se:

Pró-Sertão – criado para fomentar a indústria têxtil no interior do estado, com 104 oficinas de costura em 29 cidades, empregando 2.627 costureiras.

Agro Sertão – que promove o plantio de algodão agroecológico, e as iniciativas voltadas ao artesanato potiguar, que garantem a preservação da tradição local.

Governança e futuro da companhia

A partir de 2023, a Riachuelo iniciou uma nova fase de governança com a nomeação de André Farber como CEO.

Sob sua liderança, a companhia adotou quatro grandes missões de negócios:

Obsessão por produtos Democratização do acesso à moda Valorização de ativos e eficiência operacional.

Com essa nova gestão, a Riachuelo reverteu prejuízos anteriores e reafirmou compromisso com a solidez financeira e o crescimento sustentável.

