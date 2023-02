6 dicas para usar o celular de maneira equilibrada

Por Tatiany Martins*

A praticidade que os smartphones trouxeram para nossas vidas é inquestionável. Da simples checada nas redes sociais às transações financeiras feitas no sofá de casa, os dispositivos móveis tornaram-se, de fato, grandes aliados da rotina. Por outro lado, a dependência e até mesmo o uso descontrolado, são pontos que merecem atenção.

Para se ter uma ideia, em 2021, os usuários no Brasil passaram, em média, 5,4 horas por dia no celular e lideraram esse ranking pelo segundo ano, agora empatados com usuários da Indonésia. A informação foi revelada em relatório da plataforma AppAnnie, que considerou apenas celulares Android.

O termo nomofobia, por exemplo, uma abreviação do inglês para no-mobile phobia, foi criado no Reino Unido para descrever a angústia de estar sem o telefone celular ou aparelhos eletrônicos disponíveis. Pacientes com nomofobia apresentam sintomas físicos e emocionais comparáveis aos da dependência química, como angústia, ansiedade, irritabilidade, tristeza,

falta de ar, tontura, tremores, náuseas, entre outros.

Além disso, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia chama atenção para um problema crescente: o número de pessoas com problemas de coluna, em especial das vértebras cervicais, que ficam no pescoço, decorrente do uso do celular em postura inadequada. Isso costuma ocorrer mais precisamente na altura da cintura, o que leva o usuário a manter a cabeça curvada para baixo por muito tempo e o queixo junto ao peito, forçando a coluna.

Por essas e muitas outras, é necessário manter o uso saudável e consciente do seu queridinho tecnológico. Então, confira algumas dicas:

Desapegue-se das notificações

Quem está buscando o uso equilibrado do celular pode tentar, por exemplo, desativar as notificações para novas mensagens e publicações nas redes sociais e verificá-las apenas no fim do dia. Por mais que seja um comportamento difícil de mudar, é possível romper com esse costume e entender que é normal ficar off-line de vez em quando.

Silencie grupos no WhatsApp

É verdade que o WhatsApp também se transformou em uma ferramenta de trabalho quase indispensável nos dias de hoje, mas sempre tem um grupo ou outro que pode ser silenciado para não dispersar a sua atenção ao longo do dia, certo?

Defina alertas nas redes sociais para limitar o tempo de uso

Para ter disciplina, configurar o seu smartphone com limite de tempo de uso para as redes sociais talvez não seja uma má ideia. O recurso pode ser acessado nas configurações do dispositivo.

Ative o modo avião com mais frequência

Em momentos especiais, seja em família (almoço, jantares, atividades com os filhos), seja em qualquer outra ocasião importante para você, que tal colocar o celular em modo avião? A função desliga todas as conexões do aparelho, como wi-fi, bluetooth e rede, tudo isso para que não seja possível fazer e receber chamadas ou usar os dados móveis.

Cuidado com os joguinhos

O próprio uso do celular já pode ser viciante. Isso, somado aos jogos que são facilmente acessíveis no dispositivo, resulta em uma dupla traiçoeira. Cuidado! Aqui, a linha entre a diversão e a distração viciante é tênue.

Pratique a higiene do sono

Aquela simples espiadinha no smartphone antes de dormir pode roubar horas preciosas de sono. O uso do celular nesse momento causa agitação, tanto pelo conteúdo consumido como pelo brilho da tela. Por isso, mais ou menos uma hora antes de dormir, dedique-se apenas a uma atividade mais passiva e relaxante, como um bom banho ou a leitura de um livro.

*Tatiany Martins é diretora comercial da Pitzi

