5º dia útil de junho: quando cai o salário deste mês? Veja datas

No fim e começo de mês, as contas apertam e os trabalhadores se perguntam: quando é que o salário vai cair na conta? De acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os pagamentos devem ser feitos até o quinto dia útil de cada mês, considerando os dias úteis de segunda a sábado.

Em junho, quem trabalha com carteira assinada deve receber os salários de junho até sexta-feira, dia 6, o 5º dia útil do mês.

Qual a data certa para receber o salário?

Embora o sábado seja um dia útil legalmente, os bancos não funcionam aos sábados, o que obriga o empregador a antecipar o pagamento para o dia útil anterior.

Essa norma também está garantida pela Constituição Federal e pela Instrução Normativa nº 02/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo é assegurar que o pagamento esteja disponível para os trabalhadores até o 5º dia útil, sem prejuízo, mesmo que o pagamento seja feito via depósitos bancários.."

Veja data dos primeiros cinco dias úteis de junho de 2025

No mês de junho de 2025, os primeiros cinco dias úteis são:

1º dia útil : segunda-feira, 2 de junho

: segunda-feira, 2 de junho 2º dia útil : terça-feira, 3 de junho

: terça-feira, 3 de junho 3º dia útil : quarta-feira, 4 de junho

: quarta-feira, 4 de junho 4º dia útil : quinta-feira, 5 de junho

: quinta-feira, 5 de junho 5º dia útil: sexta-feira, 6 de junho

Portanto, o pagamento deve ser feito até sexta-feira, como forma de garantir que os trabalhadores recebam seus salários de maio dentro do prazo legal.

Veja o calendário completo do 5º dia útil em todos os meses de 2025