Centro Social da FDC completa o primeiro ano. Veja as ações de impacto

Desde o início da sua atuação em 1976, a Fundação Dom Cabral (FDC) aposta no poder social da educação para um mundo mais próspero e inclusivo e o FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim, criado em 8 de outubro de 2020, é o elo da instituição junto à sociedade, com o objetivo de se aproximar e trazer oportunidades para aqueles que buscam a possibilidade de empreender, gerar riqueza e prosperidade, mas não tiveram a possibilidade para se aprimorar por meio da educação.

Com o centro social, a FDC reúne todas as suas frentes de atuação na área social. São iniciativas que geram autonomia, dignidade e prosperidade por meio da educação, com objetivo de diminuir as desigualdades em diferentes frentes: jovens em situação de vulnerabilidade, empreendedores populares e organizações sociais.

“Acreditamos na soma, na união e na diversidade. Nós só vamos encontrar o verdadeiro potencial do nosso país quando todos tiverem oportunidades e puderem colaborar na construção de uma nova sociedade. Porque não há crescimento econômico sustentável sem o respaldo de ações sociais que possibilitem que as desigualdades sejam reduzidas. Para o país crescer, temos que ampliar o acesso à educação, contribuindo para que a nossa comunidade toda possa prosperar. E a FDC aposta e acredita que economia, negócios e a educação são pilares para este caminho de prosperidade”, afirma Nádia Rampi, diretora estatutária e líder do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim.

Impactos

Para auxiliar os jovens em situação de vulnerabilidade, o centro social incorporou a Fundação José Fernandes de Araújo, que era o braço da FDC responsável pela oferta de bolsas de graduação. Em 10 anos, foram concedidas 7.998 bolsas com um total de R$ 14.799.557,00 em investimentos. Apenas em 2021, foram 82 concedidas no primeiro semestre, 66 renovações e 58 novos pedidos estão em análise neste segundo semestre. O processo seletivo acontece semestralmente e pode ser acompanhado pelo site do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim.

E nesta sexta-feira, 8, data em que se celebra o primeiro aniversário do centro social, serão anunciados os bolsistas do próximo semestre.

Os jovens também podem ter acesso a bolsas dos programas próprios da FDC, cursos livres de curta e média duração, de pós-graduação, Executive MBA e de mestrado profissional. O objetivo é formar líderes que busquem o desenvolvimento responsável e sustentável, oferecendo oportunidades de forma equânime. Já foram concedidas 42 bolsas, com investimentos na ordem de R$ 1.180.000,00.

O Programa Raízes leva conteúdo humanista e de diferentes áreas de conhecimento não acessíveis nas escolas tradicionais, fortalecendo o senso de comunidade destes jovens. São 429 participantes no formato presencial, desde 2011, realizado nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Em 2021, o Raízes foi reformulado para o formato online, atendendo 40 estudantes na cidade de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo a primeira turma realizada em uma cidade do interior. Já o Student Experience é destinado a jovens universitários, que participam de forma totalmente gratuita, de atividades em várias universidades da Europa, Ásia e América. Até hoje já foram atendidos 481 estudantes, sendo 29 em 2021.

Apoio aos empreendedores populares

Uma das ações de empreendedorismo social é a plataforma Pra>Frente que possibilita uma jornada de aprendizagem baseada em vídeos que misturam entretenimento e conteúdo aplicável. 602 empreendedores já foram contemplados em nove meses de projeto piloto realizado em 2020, em sete estados do Brasil. 5.500 empreendedores devem ser capacitados em 2021 a partir do lançamento da plataforma Pra>Frente Play. E a plataforma tem capacidade de qualificar até um milhão de empreendedores populares em todo o país.

Organizações Sociais

O Programa de Desenvolvimento de Gestão para Organizações Sociais (POS) já atendeu 93 organizações, 576 gestores capacitados, com mais de 680 mil pessoas impactadas diretamente e dois milhões indiretamente pelas organizações atendidas em 2018.

Empresas também são contempladas, por meio do Programa de Desenvolvimento de Empresas e Organizações Sociais (Pdeos) que já atendeu 33 empresas e 22 organizações. E para capacitar gestores de iniciativas sociais de pequeno porte, o Basis – Trilha de Capacitação de Iniciativas de Impacto Social já atendeu 62 gestores e 26 organizações sociais.

Ampliação das oportunidades

Para ampliar este trabalho, a FDC lançou uma plataforma para arrecadar doações e criar um fundo de bolsas, o FDC Transforma, onde investidores individuais, grandes empresas, instituições, alunos e ex-alunos podem contribuir de várias formas no site.

O Fundo de Bolsas FDC Transforma segue o movimento que existe em outras escolas de negócios em todo o mundo para fazer a concessão de bolsas e promover a inclusão social. Ele irá agrupar toda a família de iniciativas sociais da FDC sob a gestão do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim.

As bolsas educacionais são destinadas a pessoas de baixa renda, engajadas em ações de impacto e transformação social e, com potencial para desenvolver um papel de liderança em ações com foco em promover a inclusão e a diversidade ou que contribuam para a diminuição da pobreza.

O fundo de bolsas tem relatórios semestrais que vão mostrar os impactos da iniciativa, com transparência em relação aos recursos arrecadados, número de bolsas de estudos concedidas e os estudantes beneficiados.

