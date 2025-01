Campeã paralímpica Rayane Soares é nova embaixadora de empresa do setor energético brasileiro

Rayane Soares, campeã paralímpica de atletismo é a mais nova embaixadora da Neoenergia. A corredora de 28 anos se junta ao time de atletas reunido pela marca a fim de prosseguir com uma agenda de inclusão social.

O chamado “Time Neoenergia” é composto por oito atletas de diferentes modalidades. A atuação delas já é focada em incentivar a inclusão na mulher no esporte nacional e tem ampliando o alcance da marca com o público. Em 2024, os conteúdos digitais de patrocínios de esporte e música, incluindo temas com as embaixadoras, potencializaram as menções da marca em 284%.

“Nossa estratégia de marketing está alinhada a um modelo de negócio que valoriza políticas de direitos humanos por meio da inclusão social. Isso se reflete no Time Neoenergia com atletas reconhecidas por suas conquistas, independentemente de condição social, raça, identidade de gênero ou deficiência. Juntos nos fortalecemos na valorização das diferenças”, afirma Lorenzo Perales, Diretor de Marketing da Neoenergia.

Soares é a primeira atleta paralímpica a entrar para o time de embaixadores. Perales acrescenta que, em 2024, a Neoenergia conquistou importantes avanços relacionados a inclusão social, com aumento de quase 31% de profissionais com deficiência. A companhia também atingiu a marca de 32,8% de mulheres em cargos de diretoria e superintendência e 30% de pessoas negras em posições de liderança.

Em busca do sonho olímpico

A corredora paralímpica Rayane Soares tem um grande sonho. “Quero intensificar meus treinos para ser a primeira atleta brasileira paralímpica a competir em provas olímpicas de atletismo”, conta. Com o apoio da Neoenergia, ela espera aprimorar os treinamentos nas pistas em busca da classificação para os Jogos Olímpicos. Para ela, a deficiência visual desde o nascimento, proveniente da má formação dos globos oculares, não é um obstáculo para alcançar esse objetivo.

“O patrocínio da Neoenergia chega em um momento desafiador que vai ajudar a impulsionar minha carreira rumo a novas conquistas. É a energia que precisava para ir além e mostrar ao mundo que o esporte é um dos melhores caminhos para inclusão social”, afirma a corredora que celebra uma fase vitoriosa no atletismo.

Rayane Soares consagrou-se campeã paralímpica ao vencer os 400 metros da classe T13 (deficiências visuais), nos Jogos Paris 2024. Além da medalha de ouro, a atleta quebrou o recorde mundial da competição, uma marca que durava desde 1995. Também trouxe para o Brasil a prata nos 100 metros na classe T13. Ela nasceu no Maranhão e cresceu no Distrito Federal, onde a Neoenergia, por meio da sua distribuidora Neoenergia Brasília, atende mais de 1,2 milhão de clientes. Foi lá que ela entrou no esporte paralímpico em 2015 e construiu uma carreira vitoriosa.

Embaixadoras impulsionam engajamento digital

Além de Rayane Soares, também estão no time as atletas: Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); Ana Marcela (águas abertas); Celine Bispo (natação); Antonia Silva (futebol); e Bia Souza (judô).

Entre as ações promovidas com as atletas, destaca-se o jogo interativo com orientações de prevenção de acidentes, com mais de 2,3 milhões de engajamentos, representando 62% do total de impactos. Já a chegada da judoca Bia Souza ao Time Neoenergia, em novembro do ano passado, garantiu 73% de engajamento positivo nos conteúdos em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil, o que representa 30% acima da média dos demais temas trabalhados no mês.

“Temos uma comunicação criativa que vem fortalecendo cada vez mais a reputação da Neoenergia, atualmente reconhecida como a empresa do setor elétrico que mais incentiva o esporte feminino no Brasil. São resultados que humanizam e geram empatia com a marca”, conclui Lorenzo Perales.

