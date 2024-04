Dia Mundial do Café: 8 franquias baratas para investir a partir de R$ 12 mil

Coado, espresso, cappuccino e com outras tantas versões, o café é um símbolo nacional, principalmente com um alto índice de consumo. Dados divulgados no último ano pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), mostram que o brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras de café por ano.

O Dia Mundial do Café, celebrado neste domingo, 14 de abril, foi estabelecido pela Organização Internacional do Café (OIC) para promover a conscientização sobre a importância do café em todo o mundo.

Já pensou em empreender com café? Confira, a seguir, algumas franquias que trabalham com a bebida:

Okay Café

A Okay Café é uma marca estabelecida no mercado há nove anos, que oferece cafés de origem até uma variedade de tortas e salgados. Como franqueado, seu papel é assegurar a continuidade dessa tradição de excelência, mantendo a atmosfera acolhedora e moderna da cafeteria. Isso requer um compromisso firme com o treinamento contínuo da equipe, a gestão eficaz do negócio e uma compreensão profunda do mercado local.

Investimento inicial: a partir de R$ 250.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Tempo de retorno: 18 meses

Mara Mix

A franquia de formação de operadores de máquinas de bebidas quentes automáticas, Mara Mix, constitui em transmitir ao franqueado todo o conhecimento necessário para que ele possa explorar as oportunidades deste mercado na sua região, instalando máquinas em locação ou comodato e vendendo produtos como café, cappuccino, chocolate quente e muito mais.

O franqueado irá se tornar um empresário completo no segmento, abrindo seu próprio CNPJ, prospectando clientes, instalando as máquinas e cuidando da operação. Trata-se de um modelo de negócio home based, por isso, o franqueado trabalha de casa e em média visita cada máquina instalada cerca de duas vezes por mês apenas.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 10.500

Tempo de retorno: 12 meses

Mahara Café

A Mahara Café é uma rede de franquias com cinco anos de existência. Atualmente, a marca figura como a maior rede de cafeterias dentro de universidades na América Latina, com mais de 50 unidades espalhadas por sete estados brasileiros.

O papel do franqueado é administrar a unidade e, por estar em universidades, é indispensável ter espírito jovem e saber se comunicar com este público.

Investimento inicial: a partir de R$ 150.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Tempo médio de retorno: 8 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. Hoje a marca conta com 21 operações no Brasil e pretende fechar o ano com 100 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 177.900 mil

Faturamento médio mensal: estimado R$ 40 mil

Prazo de retorno: em média 24 meses

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado.

Com modelos de negócio em lojas de rua, shoppings e containers, a franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento inicial: R$ 260.000

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 24 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015. No cardápio de cafeteria, conta com opções como cappuccino especial, frappuccino, affogato, prensa francesa e Hario v60, além de chocolates quentes e gelados. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento inicial: R$ 490.000

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Bendito

Rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final.

Investimento inicial: R$ 309.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Flow Coffee

Fundada em 2017, a rede goiana Flow, especializada em alimentação saudável, possui a Flow Coffee, que conta com mais de 15 variações de cafés, seja na versão quente, como também em releituras geladas.