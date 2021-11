Bússola LIVE – O papel das empresas no bem-estar dos seus colaboradores

Desde o início da pandemia, há quase dois anos, nada mais foi igual no ambiente corporativo. Com as limitações impostas pelo coronavírus, as empresas tiveram que se adaptar rapidamente, para garantir a segurança dos seus colaboradores e a continuidade das atividades e serviços. O distanciamento social exigiu a criação de novos protocolos e rotinas e fortaleceu um novo modelo de trabalho - remoto, on-line, em domicílio.

A transformação digital acelerou em todos os setores. A criatividade e a inovação viraram fatores decisivos para sobrevivência dos negócios na crise. E foi preciso também – e principalmente – cuidar do maior ativo das companhias: as pessoas. Em tempos de Covid-19 e todas as suas incertezas, os departamentos de Gente & Gestão se fizeram ainda mais necessários. Para ouvir, apoiar e acolher.

Diante dos desafios dos últimos 20 meses, as empresas desenharam diferentes estratégias para promover a saúde e o bem-estar dos seus times. E um fator tem sido fundamental nesse processo: o papel da liderança, que precisou estar mais perto e mais presente. Com o avanço da vacinação e a queda acentuada do número de casos, as organizações agora utilizam as lições aprendidas para planejar o futuro pós-Covid.

Que mudanças trazidas pela pandemia para o ambiente de trabalho vieram para ficar? Com o retorno das atividades presenciais, o home office continuará sendo uma realidade? Ou a aposta é um modelo híbrido? Como as empresas podem se tornar ainda mais próximas dos seus colaboradores? E como garantir mais equilíbrio entre as vidas pessoal e profissional?

Essas e outras questões serão debatidas por lideranças do mercado em webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 10 de novembro, às 12h. Participarão do evento: Adriano Lima, CHRO da Minerva Foods; Daniele Salomão, VP de Gente e Gestão do Grupo Energisa; Fábio Lacerda, VP de Gente, Cultura, Inovação e Operações da Cogna Educação; e Nathalia Mainardi, Gerente Sênior de Remuneração e Benefícios da L’Oréal Brasil. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, Diretor da Bússola.

