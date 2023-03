Bússola cultural: semana traz oficina de smartphone, Tarantino e Jazz

Oficina de Smartphone +60

Você tem um smartphone, e vive com medo de mexer nele? A Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, promove a oficina ”Smartphone +60”, onde os participantes aprenderão a editar as configurações básicas do celular e também a enviar áudios, arquivos e realizar vídeo chamadas de maneira mais segura. Será realizada às quartas e sextas-feiras, das 10h às 12h, de 05/04 a 05/05. Lembrando que as aulas que caem nos feriados de 07/04 e 21/4 serão repostas nos dias 03/05 e 05/05.

Gratuita, inscrições através deste link, mais informações no site da BSP

Retrospectiva Tarantino

O cineasta Quentin Tarantino é um dos mais influentes e renomados diretores de cinema da atualidade, conhecido pela estética única, diálogos afiados e narrativas não lineares. Em comemoração aos sessenta anos de nascimento do cineasta e ao legado cinematográfico, o MIS - Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, apresenta até 02/04, uma mostra dos filmes da carreira do diretor, desde seus primeiros trabalhos até os recentes sucessos. A mostra oferece aos fãs de Tarantino e aos amantes do cinema uma oportunidade única de explorar sua visão singular do cinema e testemunhar a evolução de estilo ao longo dos anos por meio de filmes memoráveis, com elementos que fascinam o público e que levaram à identificação do "filme tarantiniano", como uso digressivo e irônico dos diálogos, da violência, do lado splatter e das trilhas sonoras.

Ingresso gratuito, retirada com uma hora antes de cada sessão na bilheteria do museu, confira programação completa e os horários no site MIS

Brasil Jazz Sinfônica

No próximo domingo, 02/04, a Brasil Jazz Sinfônica fará a estreia de 2023 no palco da Sala São Paulo. Sob regência de João Maurício Galindo, o concerto será uma homenagem à música popular brasileira, com obras de artistas como Tom Jobim, Pixinguinha, Nelson Ayres e Milton Nascimento. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis em osesp.byinti.com.

02/04, às 11h, caso não consiga adquirir a entrada on-line, no dia do matinal, uma hora antes, haverá uma fila de espera na Bilheteria do 1º subsolo - lugares limitados, sujeito à lotação da casa, mais informações OSESP

Família Dindim

A peça infantil Família Dindim aborda educação financeira no palco do Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, de forma lúdica para que a criançada aprenda de maneira divertida. Dona Joana é uma mãe preocupada em realizar os desejos dos filhos e o marido Augusto busca organizar a contabilidade. Os filhos Matheus e Catarina são unidos e ambos tem um desejo secreto que será descoberto ao longo da história. Ingressos gratuitos neste link, limitado a 4 ingressos por CPF, mais informações no site Teatro Sérgio Cardoso

Michael Walker

Que tal aproveitar o domingo para fazer um passeio cultural e, ainda, assistir a um jogão de bola? No dia 09/04, o Museu do Futebol, no Pacaembu, transmitirá ao vivo, em seu auditório, a partida entre Liverpool e Arsenal, válida pela Premier League, o campeonato nacional da Inglaterra, às 12h30. A entrada é grátis.

O público ainda pode se divertir com a apresentação do cantor, compositor e fã do Liverpool, o inglês Michael Walker. No repertório, hinos futebolísticos, músicas autorais e conhecidas, além de canções solicitadas pela plateia. A apresentação acontece na área externa do museu, antes do jogo, às 12h e após o apito final. No intervalo, haverá ainda um bate-papo com o artista.

R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada), grátis às terças-feiras, mais informações neste link

Rapto do Serralho

Em 14/04, tem estreia da ópera o “Rapto do Serralho”, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theatro São Pedro. As apresentações acontecem em 14/04, 16/04, 19/04, 21/04, 23/04, 26/04, 28/04 e 30/4. A direção musical é de Cláudio Cruz, a direção cênica é de Jorge Takla com Ronaldo Zero que faz também a direção de palco, já iluminação fica com Ney Bonfante, o figurino com Fábio Namatame e o visagismo com Tiça Camargo.

Com libreto de Gottlob Stephanie baseada na obra Belmont und Constanze, de Christoph Friedrich Bretzner, a ópera estreou, em 16 de julho de 1782, no Burgtheater, em Viena, sob a regência do próprio compositor. A obra é tipicamente germânica que mistura diálogos falados e árias. O enredo de O Rapto do Serralho, ambientado na Turquia, contemplava a moda vigente dos temas orientais e é a primeira das cinco grandes óperas mozartianas que inaugura o período vienense do compositor. Ingressos R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada), duração 2h45, mais informações no Theatro São Pedro

Oficina de Cosplay

Você conhece a cultura Geek? Já em clima da comemoração do Dia do Orgulho Nerd (25/05), a Fábrica convida a todos para a oficina de cosplay, onde cada participante criará a partir de materiais reciclados como o papelão, retalhos de T.N.T, isopor, o próprio traje inspirado em seu personagem favorito. Será em 06/04, das 14h às 15h, na Fábrica de Cultura Iguape. Gratuito, para maiores de 6 anos, sem necessidade de inscrição, mais informações no site Fábricas de Cultura

Sessão ao ar livre

Quer assistir a um filme no Jardim Casa das Rosas? Idealizado pela Cine16, o projeto apresenta filmes raros e inéditos no Brasil, que são projetados em alta qualidade a partir de películas de 16mm.

Em 01/04, às 19h, será exibido “Em Busca da Glória” (1962), filme em que um grupo de adolescentes de Londres, durante a 2ª Guerra Mundial, é levado a uma escola militar numa cidade costeira. Entre os garotos está um judeu, desprezado e perseguido pelo grupo devido à sua origem austríaca e judaica.

Gratuito, mais informações www.casadasrosas.org.br

Giardino Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, organizou a exposição a céu aberto chamada “Giardino Portinari” com réplicas de obras de Candido Portinari, que retratam as relações do pintor com a sua terra natal, aspectos da história local e homenagem à comuna italiana Chiampo, considerada irmã da cidade de Brodowski.

Gratuito, na Av. Dr. Rebouças - Centro, Brodowski (SP), mais informações Museu Casa de Portinari

Conversa com Ivone Dias

Em 05/04, das 14h às 16h, na Fábrica de Cultura Jaçanã, acontece um encontro com Ivone Dias que é atriz, dramaturga, diretora e professora de teatro. Formada em licenciatura em teatro, pós-graduanda em Educação em Direitos Humanos, na UFABC, fundadora da Cia Dois Ventos (2016) e do Coletivo Nzinga (2019). É autora do livro “Pretinha adormecida”, que busca enaltecer de forma simples e natural famílias pretas e LGBTI+.

Gratuito, mais informações neste link Fábricas de Cultura

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Cultural: semana destaca futebol, música e cinema

Frank Geyer Abubakir recebe homenagem do Museu Imperial de Petrópolis

PLAY: Symbolics, o primeiro registro .com, ainda vale o clique