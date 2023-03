Bússola Cultural: semana destaca futebol, música e cinema

1º Reality Game do Fut-Encontro

O Museu do Futebol e o Fut-Encontro realizam o 1º Reality Game “Paulistão 90”, em 17/3, das 19h às 21h, no auditório do Museu do Futebol, no Pacaembu. A ideia é aproveitar a reta final do Campeonato Paulista de 2023 e fazer uma competição presencial entre 16 participantes, que terão de responder a um quiz sobre o estadual de 1990 a 1999, que relembrará histórias de craques, estádios, uniformes e clubes. Terá duração de 90 minutos e quem vencer levará uma camisa retrô do seu time, enquanto o segundo colocado ganhará dois ingressos gratuitos para visitar a instituição. Venha assistir à competição e prepare a torcida!

R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada), grátis às terças-feiras, mais informações neste link

Festival da Francofonia no MIS

Representações diplomáticas locais se uniram em parceria com o Museu da Imagem e do Som — MIS para realizarem o Festival da Francofonia — edição de 2023, no Jardim Europa, com o objetivo de promover a cultura francófona e de seus países e regiões parceiras, através do cinema e da música. Durante o evento, o MIS receberá exibições de filmes, numa curadoria coletiva da Bélgica, Canadá, Québec, Costa do Marfim, França, Marrocos, Senegal e Suíça, além de apresentações musicais. Em 17/3, a partir das 17h, terá um coquetel aberto ao público com animação do DJ francês Dipolair, show de Flávia Nascimento, que mistura músicas brasileiras com letras francófonas e apresentação do artista Ivan Tirtiaux. Flávia Nascimento, também, se apresenta em 18/3, às 15h. E a partir das 16h30, uma programação de filmes québécois, canadense, suíço e belga ocupa a sala de cinema do MIS, até às 21h30. Em 19/3, a programação cinematográfica continua com filmes da França, Bélgica, Marrocos, Senegal e Costa do Marfim das 14h às 20h, no cinema do MIS.

17/3 e 19/3, 2023, ingresso gratuito, retirada 1h antes em cada dia de evento, MIS Jardim Europa - Auditório, mais informações neste link

Metaverso no Museu Catavento

O Museu Catavento completará 14 anos em 26/3. Para celebrar a data, a instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo promoverá um roteiro para toda a família. Em parceria com as Fábricas de Cultura 4.0, o Museu Catavento apresentará uma atividade imersiva, onde os participantes terão a oportunidade de criar desenhos no ambiente metaverso, em 24/3, às 11h.

A ação faz parte das atividades em realidade virtual desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura. Com duração de 40 minutos, é destinada ao público acima de 12 anos. Além disso, os trabalhos desenvolvidos neste momento farão parte de uma exposição digital cuja publicação será nas redes sociais. As senhas serão disponibilizadas no site do Museu Catavento. Ainda em 24/3, às 11h, terá a Banda Sinfônica Fábricas de Cultura e em 25/3, às 11h, o coro lírico do Theatro Municipal e em 26/03 haverá a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal.

Entrada gratuita em 26/3, grátis às terças-feiras, mais informações neste link

É hora de história e Komboteca

O Museu da Língua Portuguesa, na Luz, em 17 e 30/3 oferecerá as atividades: É Hora de História e Komboteca da itinerância poética, no saguão B, gratuitamente.

Em 17/3, a Komboteca da Itinerância Poética estaciona na calçada do saguão B. O projeto, que circula por diferentes regiões do país, promove rodas de leitura, sarau e oficinas de criação literária. O veículo ficará parado no local das 14h às 17h.

Em 30/3, das 10h às 11h, está programada a montagem Histórias da Gaveta, da Cia. Teatro InComum. Nela, os personagens “Guarda Pó” e “Tira Poeira” revelam inúmeros relatos que podem surgir de pequenos compartimentos de um inusitado móvel que carregam.

17/3, das 14h às 17h (Komboteca da Itinerância Poética), 30/3, das 10h às 11h (Histórias da Gaveta), as atividades citadas são gratuitas. Já os Ingressos para acessar o museu custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis aos sábados, mais informações neste link

Concerto de viola caipira + Circo

Em comemoração aos 53 anos do Museu Casa de Portinari, em Brodowski, interior de São Paulo, a instituição apresentará “Revoredo — concerto de viola caipira solo com José Gustavo Julião de Camargo”, com entrada gratuita, não precisa reservar ingresso.

E no Dia do Circo, 27/3, às 10h, a equipe educativa do museu mostrará em vídeo toda a alegria que permeou a infância de Portinari, retratada em obra plástica e poética. O conteúdo Dia do Circo apresenta uma coleção de obras do artista, entre 1932 e 1958, que trazem como tema essa arte milenar. “Só nos achávamos bem rondando o circo. Quando partia para outra localidade, eu sentia tanta tristeza, chegava ao desespero”, escreveu o pintor em seus poemas.

Para acompanhar acesse as mídias sociais, Instagram: @museucadeportinari ou Facebook: museucasadeportinari, gratuito, mais informações neste link

Mulheres — Raça, classe e negócios

No Museu das Favelas, em 25/3, às 11h, no auditório Estouro, a Unilever apresentará o projeto Mulheres — Raça, classe e negócios, um ciclo de palestras que acontece até maio, que convida mulheres potentes para falas inspiradoras. Nesta edição de estreia, Rachel Maia, uma das maiores executivas do país, é a primeira convidada. Nascida na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, já atuou como CEO e conselheira em companhias como Tiffany & Co, Novartis, Pandora e Lacoste. Durante a apresentação, falará sobre as batalhas vividas por uma mulher que se propõe a ocupar um espaço, majoritariamente, masculino: CEO de uma multinacional. Essa é uma iniciativa do Centro de Formação, Trabalho, Renda e Empreendedorismo (Corre) do Museu das Favelas.

Gratuito, mais informações neste link

Disputa de poesia falada

No Jardim da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, o Slam das Minas promove uma disputa de poesia falada com autoria feminina e trans, dia 18/3, das 18h às 20h. A batalha ocorrerá em três rodadas, sendo duas de competição geral entre participantes e a última apenas de finalistas. E no mesmo local, dia 25/3, das 16h às 18h, terá o encontro de coletivos feministas para discutir os modos de expressão literária sobre a questão histórica do apagamento do feminino na cultura e no cotidiano, com mediação da jornalista Shellah Avellar, autora do livro Mulher na palma da mão. Durante o evento, será apresentado o show Serenata das Insones, com o grupo As mulheres que não dormem, com direção de Tatiana Vinhais.

Gratuito, mais informações neste link

Exposição Nonni di São Paulo

O Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com a exposição temporária Nonni di São Paulo até 30 de abril. A mostra conta com depoimentos relacionados à migração italiana para o Brasil, incluindo também a temática cafeeira.

Por meio de depoimentos coletados por Oliviero Pluviano, jornalista italiano radicado no Brasil, a mostra apresenta a trajetória de avós e avós com origem no país europeu, como Luigi Bauducco, Maria Bonomi e Mino Carta. E, na seção Nonni di Santos, os visitantes descobrirão as histórias de Geremia Lunardelli, Giusfredo Santini, entre outros.

De terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h, a bilheteria encerra às 17h, ingressos: R$ 10, R$ 5 (meia-entrada), grátis aos sábados, mais informações neste link

Osesp com o Maestro Louis Langrée

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp, na terceira semana da temporada 2023 — Sem Fronteiras, recebe o primeiro regente convidado do ano, o francês Louis Langrée, para os concertos em 16/3 e 18/3 na Sala São Paulo, nos Campos Elíseos. O programa reúne a obra The Unanswered Question, do americano Charles Ives, e a Sinfonia nº 2 do russo Sergei Rachmaninov. Vale lembrar que a performance de 17/3, às 20h30, contará com transmissão ao vivo no canal oficial da Osesp, no YouTube. Também nesta semana, o piano solo retorna para o palco da Sala São Paulo na primeira de uma série de dez apresentações, cinco dedicadas à música clássica e outras cinco ao jazz. A segunda edição da Festa Internacional do Piano – FIP começa no sábado (18/3), às 20h30, com a pianista brasileira Eliane Elias acompanhada do baixista americano Marc Johnson, e segue até novembro com grandes nomes deste que é conhecido como o “rei dos instrumentos”. Nascida na capital paulista e radicada nos EUA, Eliane Elias ganhou, em 2022, o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino pelo trabalho Mirror Mirror, gravado ao lado dos jazzistas Chick Corea (1941-2021) e Chucho Valdés.

16/3, às 20h30, 17/3, às 20h30 - Concerto Digital, 18/3, às 16h30 [Osesp] e às 20h30 [FIP Jazz], recomendação etária 7 anos, ingressos entre R$ 50,00 e R$ 258,00 [Osesp] e R$ 100,00 [FIP Jazz] (preços inteiros), bilheteria neste link, mais informações aqui

Espetáculo Infância

O espetáculo Infância — Graciliano Ramos, protagonizado por Alexandre Rosa e Ney Piacentini estreou na sede Roosevelt da SP Escola de Teatro e ficará em cartaz até 26/4. “Infância” é a transcrição cênica e musical a partir do livro homônimo de Graciliano Ramos, publicado em 1945. Nesta obra, o escritor alagoano traz à tona os primeiros anos de vida até o despertar da puberdade vividos no interior de Alagoas e Pernambuco. Em meio à dura vivência com a família, surge página a página uma criatura, mesmo que marcada por uma difícil alfabetização, interessada nos vários personagens à sua volta e no mundo das letras.

Até 26/4, segunda, terça e quarta às 20h30, R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada), retirada de ingressos via Sympla SP Escola de Teatro, 60 lugares, classificação indicativa livro

