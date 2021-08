Bússola Cultural: Semana tem feiras, Street Art e Zélia na Virada SP

Por Bússola

A Feira das Feiras

O Governo do Estado de São Paulo irá acompanhar o primeiro evento-modelo de feira criativa, com o objetivo de aperfeiçoar os protocolos seguros para a retomada das atividades com público. Mais de cem expositores e 16 feiras paulistanas de economia criativa estarão na área externa e sob a marquise do Memorial da América Latina para participar da Feira das Feiras Criativas – SP. A feira presencial é limitada por horário e não haverá bilheteria presencial. O protocolo elenca ainda uma série de ações e medidas obrigatórias para o público, expositores e organizadores.

21 e 22 de agosto, mais informações pelo site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo; para participar do evento é preciso fazer cadastro.

Dersu Uzala, filme de 1975, estará no Pontos MIS deste final de semana.

Pontos MIS com Akira Kurosawa

O Pontos MIS, programação de filmes seguidos de bate-papo promovido pelo Museu da Imagem e do Som, apresenta o clássico Dersu Uzala (1975). A obra de Akira Kurosawa narra a história de um explorador e cartógrafo do exército russo que mapeia a Sibéria do fim século 19 com a ajuda de um caçador nativo avesso aos padrões mercantis de conhecimento e de relação com a natureza. O filme pode ser acessado gratuitamente por meio deste link (das 11h do dia 19 até o dia 21) e o bate-papo ao vivo sobre o filme acontece no canal do MIS no YouTube, com participação do jornalista e pesquisador Sérgio Alpendre e da diretora e roteirista Giuliana Monteiro na mediação.

Sábado, 21, às 18h — ao vivo, bate-papo de Cinema Pontos MIS

Ícaro — Artista: Ozi — Ano: 2012 Técnica: Estêncil e tinta spray sobre tela Dimensões: 293x170 cm Ícaro — Artista: Ozi — Ano: 2012 Técnica: Estêncil e tinta spray sobre tela Dimensões: 293x170 cm

35 anos de Street Art

Sob a curadoria de Marco Antonio Teobaldo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo paulista apresenta a mostra Ozi Stencil — 35 anos de Street Art, artista pioneiro do grafite, Ozi Stencil, expõe obras que remontam a história da Street Art no Brasil. Com mais de 100 trabalhos nos mais variados suportes — tapumes, telas, madeiras, metais, objetos de uso doméstico, latas de spray e outros itens — utilizados por Ozi em sua trajetória de décadas, a mostra preenche todos os espaços do casarão da Chácara Lane. “A ocupação de cada andar do museu terá uma obra em grande formato, com o propósito de trazer o mesmo impacto que os trabalhos do artista causam nas ruas da cidade”, diz o curador.

de 21 de agosto a 19 de setembro, de terça-feira à sexta feira: das 10h às 16h; Sábado e domingo das 10h às 17h; gratuito; livre, Museu da Cidade de São Paulo (Chácara Lane; rua da Consolação, 1024, São Paulo)

Edy Star parceiro de Raul Seixas no álbum Grã-Ordem Kavernista Edy Star parceiro de Raul Seixas no álbum Grã-Ordem Kavernista

O último kavernista

Há cinquenta anos, Raul Seixas, Edy Star, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio lançavam o antológico disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista. Para comemorar meio século do álbum, a #ViradaSP Online apresenta neste sábado, 21, data da morte de Raul em 1989, o show Sociedade da Grã-Ordem Kavernista. Edy Star, o único sobrevivente dos ‘kavernistas’, se junta pela primeira vez a Sebastião Reis, Felipe Cordeiro e Tata Martineli. A formação inédita será acompanhada da banda Kurandeiros, com apresentação das faixas do disco.

sábado, 21, gratuito, pela plataforma #CulturaEmCasa ou pelo aplicativo disponível na Apple Store e Google Play

Acervo Memorial da Resistência. Acervo Memorial da Resistência.

Canto Geral

Responsável por delinear direitos básicos para uma sociedade mais justa, cidadã e democrática, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, é o tema central da exposição temporária Canto Geral: a luta pelos direitos humanos, em cartaz no Memorial da Resistência. A mostra apresenta todos os 30 artigos desse importante documento de uma forma bastante diferente, no qual trechos do texto são acompanhados por gravuras feitas por grandes artistas brasileiros, como Paulo Caruso, Saverio Castellano e Gustavo Rosa.

Para garantir o ingresso, agende visita com hora e data marcadas pelo site.

Jane Duboc se apresenta na Sala São Paulo em 28 de agosto Jane Duboc se apresenta na Sala São Paulo em 28 de agosto

Encontro com Jane Duboc

A Jazz Sinfônica realiza mais um programa da série Encontros Históricos na Sala São Paulo. Desta vez, o regente Ruriá Duprat estará no palco com Gilson Peranzzetta e Jane Duboc para interpretar obras de Lô Borges, Toninho Horta, Chico Buarque, Flávio Venturini, Lenini, Dudu Falcão, Ivan Lins, Egberto Gismonti e Tom Jobim. Os ingressos já estão disponíveis pelo site. A Sala Sâo Paulo segue todos os protocolos do Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo.

sábado, 28 de agosto, às 21h, classificação 7 anos. Sala São Paulo — Praça Júlio Prestes, 16; ingressos entre R$ 50,00 e R$ 180,00 na bilheteria

MIS promove cursos de escrita, arte, iluminação de agosto a outubro. MIS promove cursos de escrita, arte, iluminação de agosto a outubro.

Escrita criativa

Depois dos cursos Escrita criativa — Escrevendo melhor o seu texto e Escrita criativa II — Desenvolvendo histórias, o MIS reúne os dois módulos para ajudar os interessados a elaborar textos mais criativos, envolventes e para criar histórias a partir de memórias e experiências. O curso leva em consideração várias linguagens, usa recursos como vídeos, curtas-metragens, tirinhas, textos, atividades e experiências dos alunos para que possam ser transformados em debates e produção textual. Todas as aulas terão exercícios baseados no conteúdo e são voltadas para quem quer começar a escrever além do que se pede na escola ou no trabalho, sejam adolescentes e adultos.

de 23 de agosto a 3 de setembro; inscrições no site; para conhecer todos os cursos, acesse o site do Museu



O cantor e compositor Cazuza, que morreu em decorrência ao HIV, é retratado na exposição no Museu da Diversidade Sexual. O cantor e compositor Cazuza, que morreu em decorrência ao HIV, é retratado na exposição no Museu da Diversidade Sexual.

Memórias de uma epidemia

O Museu da Diversidade Sexual lança a segunda parte da exposição virtual “Memórias de uma epidemia” pelo Google Art and Culture, em parceria com a Parada do Orgulho LGBTQIA+. A iniciativa relembra e celebra as vidas impactadas no início da epidemia de Aids no Brasil, há cerca de 40 anos. A exposição é composta por quatro fragmentos que serão lançados em momentos distintos, com os seguintes temas: as imagens na mídia, a luta da sociedade organizada e dos coletivos de solidariedade, as respostas públicas, os aprendizados no enfrentamento à epidemia e as produções estéticas do HIV/Aids.

sábado, 28 de agosto, às 17h, gratuito, acesse

Zélia se apresenta neste sábado durante a #ViradaSP Online Zélia se apresenta neste sábado durante a #ViradaSP Online

Tem Zélia na Virada

A #ViradaSP Online 2021, maratona de 12 horas ininterruptas de música, artes cênicas e cultura urbana, apresenta shows de Zélia Duncan e Ira! realizados no Teatro Sérgio Cardoso e especialmente produzidos para o evento. Outro destaque desta edição é o quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin contando e cantando causos. Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Organização Social Amigos da Arte, a #ViradaSP Online é comandada pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho.

sábado, 21, a partir de 12h, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa

Orquestra Jovem do Estado apresenta obras de Franz Schubert e Bela Bartók Orquestra Jovem do Estado apresenta obras de Franz Schubert e Bela Bartók

Concerto de mestres

A Orquestra Jovem do Estado volta ao palco da Sala São Paulo. Sob regência de Cláudio Cruz, o grupo apresenta concerto com obras do compositor austríaco Franz Schubert, considerado um dos maiores compositores do século 19, e do húngaro Bela Bartók, conhecido por seu estudo de música folclórica. Para quem não estiver em São Paulo ou preferir assistir de casa, o concerto será também transmitido ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim.

domingo, 22, 16h, Sala São Paulo, praça Júlio Prestes, 16, São Paulo; ingressos de R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira)

