Bússola Cultural: São José dos Campos recebe Revelando SP

Revelando SP em São José dos Campos

Onde? Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), na Av. Olivo Gomes, 100 - Santana, São José dos Campos.

Quando? De 4 a 7 de julho.

O maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas volta a São José dos Campos.

Além do artesanato, culinária e manifestações artísticas regionais, que passam de geração em geração, o evento traz shows de artistas como: as duplas Teodoro & Sampaio e Sá e Guarabyra; o grupo Barra da Saia; a cantora Carolina Soares; e, ainda, um Tributo a Rolando Boldrin, apresentador, ator, cantor, escritor e compositor falecido em 2022 com Tuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo e Sandro Bacelar, Grupo Paranga e o ator Rodrigo Mangal, dividindo o palco.

Entrada gratuita.

Mais informações no site www.revelandosp.com.br .

FÉstival reuniu oito mil pessoas em Santa Bárbara. (Divulgação/Divulgação)

FÉstival em Guarantinguetá

Onde? Recinto de Exposições de Guaratinguetá, na Av. da Exposição, 2 - Internacional Park, Guaratinguetá.

Quando? 13 de julho, das 14h às 00h.

O evento, voltado para as manifestações culturais de origem cristã tem, entre sua programação, a banda Rosa de Saron, que mistura fé, rock e poesia.

Também estão confirmados os cantores Gabriel Dias e Dunga e as bandas Expresso HG e FHop Music, que utilizam louvores para evangelizar e encorajar.

A celebração contará com um espaço de vivência cristã e atividades recreativas.

Entrada gratuita.

Acompanhe o FÉstival nas sociais, em @festivaldanossafe.sp .

Museu reabre a exposição "Tributo a Emanoel Araújo" e inaugura duas novas mostras. (Divulgação/Divulgação)

Museu Afro inaugura duas novas exposições

Onde? Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 - Vila Mariana, São Paulo.

Quando? A partir de 6 de junho, às 11h; aberto de terça-feira a domingo, 10h às 18h.

Prestes a completar 20 anos de existência, o Museu reabre a exposição "Tributo a Emanoel Araújo" e inaugura duas novas mostras.

A primeira, apresenta reproduções táteis de obras de Emanoel Araujo, artista e fundador do Museu Afro Brasil, e disponibiliza a audiodescrição do vídeo que compõe o acervo.

Já "Wagner Celestino: Caminhos do Samba" é uma homenagem à rica tradição do samba paulistano.

Por fim, “Entre Linhas: Aurelino dos Santos e Rommulo Vieira Conceição” coloca em diálogo os artistas soteropolitanos, explorando a profunda relação que ambos têm com os espaços físicos e sociais que os cercam.

A entrada é gratuita.

Ingressos: R$15 (meia entrada, R$7,50) na bilheteria, com entrada gratuita às quartas-feiras e no dia da abertura.

Mais detalhes no www.museuafrobrasil.org.br .

Icônico Edifício Oswald de Andrade. (Divulgação/Divulgação)

Oswald de Andrade recebe Festival Fábricas de Cultura

Onde? Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Entre os dias 4 e 6 de julho.

Todas as 15 unidades do Programa Fábricas de Cultura estarão reunidas no icônico prédio para uma série de atividades gratuitas, além de uma Feira de Economia Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo.

Dentre as ações, estão cursos de música, dança, teatro, circo, artes visuais, audiovisual, maker, robótica, games, drones, além de shows musicais, sessões de cinema, festivais, estúdios de gravação e bibliotecas com acervo físico e digital.

Será uma excelente oportunidade também para conhecer mais sobre as Fábricas de Cultura e saber como fazer para participar de tudo aquilo que elas oferecem.

Atividades gratuitas.

Mais detalhes da programação no link .

Museu Catavento preparou uma série de atividades para as férias de julho da criançada. (Divulgação/Divulgação)

Brincadeiras no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento, na Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n - Brás, São Paulo.

Quando? Todo o mês de julho.

O Museu Catavento preparou uma série de atividades para as férias de julho da criançada.

Entre a programação, está: uma breve introdução a alguns esportes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024; uma experiência prática e enriquecedora no universo da dublagem; uma atividade para explorar a seleção natural, abordando os bicos das aves e suas diferenças e semelhanças; e, ainda uma Oficina de Fósseis, onde as crianças aprenderão sobre fósseis, sua formação e o trabalho de um paleontólogo.

A entrada varia entre R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), com gratuidade para todos os visitantes às terças-feiras.

Mais detalhes sobre essas e outras atividades de férias no link .

Mundo do Circo oferece uma variedade de atividades gratuitas. (Divulgação/Divulgação)

Férias no Mundo do Circo

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? De 6 a 28 de julho, das 10h às 15h (de quarta a sexta) e das 10h às 17h (sábado e domingo).

O Mundo do Circo oferece uma variedade de atividades gratuitas, entre oficinas e apresentações, para todas as idades.

O projeto visa proporcionar às crianças uma experiência divertida e educativa no mundo encantado do circo. Elas poderão aprender habilidades circenses e terão a oportunidade de desenvolver confiança, coordenação motora e trabalho em equipe. O programa inclui, ainda, espetáculos e feiras.

Atividades gratuitas.

Detalhes da programação em www.mundodocircosp.com.br .

MCI promove uma série de brincadeiras tradicionais indígenas. (Divulgação/Divulgação)

Aventuras no Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas, na R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Todo o mês de julho.

Para entrar no clima de férias, o MCI promove uma série de brincadeiras tradicionais indígenas.

Crianças e famílias poderão aprender a manusear a zarabatana, o arco e flecha e divertir-se com as atividades ensinadas pelos educadores indígenas do Museu. Além disso, a programação também terá encontros formativos e sessão de cinema.

Um torneio com prêmios será realizado no sábado (13), a partir das 9h. Crianças (a partir de 12 anos) e suas famílias poderão competir na brincadeira da onça (Ninmangwá Djagwareté, em Guarani). O jogo começa com a onça-pintada capturando os cachorros e termina quando os cachorros conseguem encurralar a onça ou ela consegue apanhar a matilha.

Ingressos: R$15 (meia entrada, R$7,50) na bilheteria, com entrada gratuita às quintas-feiras.

Mais detalhes da programação no www.museudasculturasindigenas.org.br .

As crianças irão explorar o mundo dos cafés de maneira divertida e educativa. (Divulgação/Divulgação)

Férias “Café com Leite”

Onde? Museu do Café, na Rua Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? 03 a 28 de julho, das 11h às 17h.

As crianças irão explorar o mundo dos cafés de maneira divertida e educativa. Elas aprenderão sobre diferentes tipos de grãos, métodos de preparo e poderão criar suas próprias bebidas, com desenhos especiais.

As atividades incluem oficinas de minibarista e “mini produtor de café”. O espaço infantil de férias conta com atividades para crianças de todas as idades, com jogos educativos, brinquedos, espaço para leitura e mais.

Há, ainda, o “Cafezalzinho”, uma área lúdica e interativa dedicada à temática da cafeicultura, proporcionando diversão e aprendizado em uma minifazenda.

As atividades não têm necessidade de inscrição ou pagamento adicional.

Ingressos na bilheteria da instituição custam R$ 16, com possibilidade de meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos.

Mais detalhes da programação em www.museudocafe.org.br .

Hospedaria em Movimento se transforma no “Mundo de Brincar”. (Divulgação/Divulgação)

Mundo de Brincar

Onde? Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, nº 1316 - Mooca, São Paulo.

Quando? “Espaço Mundo de Brincar”, até 29 de julho (de quarta a domingo), das 11h às 17h; e “Cineminha no Museu”, nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, com sessões a partir das 11h e pipoca às 15h.

A Hospedaria em Movimento se transforma no “Mundo de Brincar”, uma brinquedoteca com atividades educativas e recreativas inspiradas em diferentes culturas e países, bem como no próprio Museu.

Os pequenos terão a oportunidade de se divertir com amarelinha, escorrega, piscina de bolinhas, pula-pula, túneis de bambolê, espaço para pintura, recorte e colagem, além de massinhas de modelar e tintas.

E, nos dias 20 e 21 de julho, haverá o “Cineminha no Museu” com exibição de filmes infantis, pipoca e bebidas para garantir a diversão.

O “Mundo de Brincar” é aberto e não precisa de inscrição, com espaço sujeito a lotação.

Já o “Cineminha no Museu” terá vagas limitadas por ordem de chegada e capacidade máxima de 25 crianças.

Quem estiver pelo Vale do Ribeira em julho não pode deixar de passar pela Fábrica. (Divulgação/Divulgação)

Férias em Iguape

Onde? Fábrica de Cultura Iguape, na Praça Engenheiro Greenhalgh, 01 - Centro Histórico, Iguape.

Quando? Oficinas de Férias das Fábricas de Cultura, de 16 a 26 de julho, das 16h às 18h; e Inscrições para formações do 2º semestre, a partir de 2 de julho.

Quem estiver pelo Vale do Ribeira em julho não pode deixar de passar pela Fábrica de Cultura Iguape. Ao longo do mês, crianças, adolescentes e adultos poderão aproveitar diversas atrações para curtir as férias.

A partir do dia 16, terça-feira, começam as Oficinas de Férias, uma ação artístico-pedagógica com 30 atividades gratuitas que incentivam a criatividade dos frequentadores.

Tem arte com guache, produção de joias com miçangas, bonecos feitos em papel e mais. Além disso, parte da programação será voltada para o teatro, circo, literatura e dança.

Por fim, as inscrições para as formações gratuitas do 2º semestre estarão abertas. São quase 600 vagas distribuídas entre 36 cursos gratuitos nas linguagens de dança, música, teatro, artes visuais, literatura e escrita criativa, tecnologia e outros.

Atividades gratuitas.

Mais detalhes no site www.fabricasdecultura.org.br/iguape .

