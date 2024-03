Trens para Sorocaba, São José dos Campos e Santos estão em lista de projetos do governo

No evento de leilão do trem intercidades para ligar São Paulo a Campinas, autoridades do governo do estado falaram sobre outros projetos para conectar mais cidades do interior à capital pelos trilhos, e também para conceder os ramais que restam sob controle da estatal CPTM na capital.

Os projetos são para criar três linhas diferentes, para ligar Sorocaba, São José dos Campos e Santos à capital. "O trem Sorocaba-São Paulo, licitação em 2025. Trem São José dos Campos a São Paulo terá leilão em 2026, se tudo correr bem, e Santos a São Paulo a mesma coisa, em 26", disse o governador Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva na quinta, 29.

Dos três projetos, o trem para Sorocaba está com o projeto mais avançado. Segundo o governo estadual, haverá audiências públicas no primeiro trimestre de 2025 e o leilão seria feito no último trimestre do ano.

São previstos 8,5 bilhões de reais em investimentos, para criar uma linha com 94 km de extensão, com duas paradas em Sorocaba, uma em São Roque e outra em São Paulo. Com isso, a viagem até Sorocaba seria feita em 60 minutos. A demanda projetada é de 50 mil pessoas por dia.

Já os trens de São José dos Campos e de Santos ainda estão em análise mais inicial, para definir o traçado, número de paradas e outras questões.

O governo do estado também planeja conceder outras linhas de trem urbano e metrô. Veja abaixo:

Linhas 11, 12 e 13 da CPTM

As linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM serão concedidas em um mesmo lote. Elas atendem a zona leste de São Paulo e cidades da região metropolitana, como Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Guarulhos.

Audiências públicas: 2º trimestre de 2024

Leilão: 4º trimestre de 2024

Investimento: R$ 10 bilhões

Linhas 10 e 14

A linha 10-turquesa, que liga a região do ABC ao centro de São Paulo, será concedida de forma separada, com uma contrapartida: a construção da linha 14-ônix,

Audiências públicas: 4º trimestre de 2024

Leilão: 1º trimestre de 2025

Investimento: R$ 18 bilhões

Linhas 19 e 20 do metrô

Dois ramais ainda a serem construídos e cujos projetos estão em fases iniciais. A linha 19-celeste ligará Guarulhos ao centro de São Paulo, em um trecho de 15,8 km e 15 estações. Já 20-rosa terá 30,2 km e 24 paradas, conectando a Lapa a Santo André, passando por bairros como Pinheiros, Vila Olímpia e Moema. As duas poderão receber 5 milhões de passageiros por dia.

Audiências públicas: até 2º trimestre de 2025

Leilão: 4º trimestre de 2025

Investimento: R$ 45 bilhões