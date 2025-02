Bússola Cultural: oficina de produção de adereços para o Carnaval

Oficina de carnaval da Casa Mário de Andrade

Onde? Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dia 8 de fevereiro. Sábado, 11h.

Acompanhando a exposição “Eu mesmo, Carnaval”, a Casa Mário de Andrade promove oficina de confecção de adereços e ornamentos de Carnaval, como parte do Projeto Quintal. Os participantes poderão produzir máscaras e tiaras, além de aproveitar para conferir a exposição em cartaz, que incorporou elementos do desfile da Mocidade Alegre de 2024, com o enredo “Brasiléia Desvairada: A Busca de Mário de Andrade Por Um País”.

Fábricas de Cultura iniciam programação de Carnaval

Onde? Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha . R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Fábrica de Cultura Capão Redondo . Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dias 11 e 12 de fevereiro. Oficina: Terça-feira, às 14h30. Contação: Quarta-feira, às 14h.

As Fábricas de Cultura dão início às atividades especiais de Carnaval já neste mês. Na Vila Nova Cachoeirinha, a oficina “Criando o meu primeiro carnaval” instiga crianças a partir de 8 anos a criarem coletivamente um enredo e uma coreografia de Carnaval. Já no Capão Redondo, acontece a “Contação de história carnavales: histórias de carnavais com Badaiá Arte”, com histórias embaladas por cantigas populares.

Carnaval para crianças no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade - Jardim e área de convivência. Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 15 de fevereiro. Sábado, das 10h às 18h.

Em parceria com a União dos Blocos de Rua, o Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO - Escola de Profissionais da Cultura, apresenta o CarnaKids. A atividade inclui um bailinho de carnaval para toda a família, contação de histórias, apresentação de bateria mirim e oficinas de criação de máscaras e alegorias.

Museu do Futebol Itinerante desembarca em Serra Negra

Onde? Centro de Convenções Circuito das Águas. Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 - Centro, Serra Negra.

Quando? De 8 de fevereiro a 21 de abril. Todos os dias, das 9h às 16h.

A partir do dia 8, o Museu do Futebol leva para a cidade de Serra Negra a exposição “Brincar de Futebol – Fotografias”. A mostra apresenta 20 trabalhos premiados no 1º Concurso de Fotografia do Museu do Futebol, realizado em 2023, e enfoca a relação de adultos e crianças com o futebol. Serra Negra é a primeira cidade do interior a receber a mostra itinerante.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Ateliê Ao Vivo e Feira de Artesanato em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Dia 9 de fevereiro. Domingo, 10h.

Neste domingo, além da tradicional feira de artesanato, o Museu Casa de Portinari apresenta também a atividade Domingo com Arte. O público poderá presenciar o ateliê ao vivo da artista Ana Cristina Meneghello, de Brodowski, e vivenciar um pouco do processo criativo de uma artista local.

Bob Esponja: A Experiência é prorrogada no MIS

Onde? MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Até 9 de março. Terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 20h.

Sucesso de público, a exposição “Bob Esponja: A Experiência” foi prorrogada mais uma vez no MIS Experience. A diversão para toda a família, com os personagens da Fenda do Biquíni como Patrick Estrela e Lula Molusco, está garantida até o dia 9 de março.

Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia). Entrada Gratuita à terças.

Classificação: Livre.

Semana de formação do Barista em Santos

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro - Centro, Santos.

Quando? De 10 a 14 de fevereiro. Segunda a sexta, das 9h30 às 16h.

O Museu do Café, em Santos, promove o seu tradicional “intensivão” de formação de barista, a partir do dia 10. São três módulos: Básico, entre os dias 10 e 12; Latte, no dia 13; e Avançado, no dia 14.

A partir de R$ 275.

Classificação: 18 anos.

Últimos dias: Línguas africanas que fazem o Brasil

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº - Luz, São Paulo.

Quando? Até 9 de fevereiro. Terça a domingo, das 9h às 16h30.

Essa é a última chance de conferir a mostra “Línguas africanas que fazem o Brasil”, no Museu da Língua Portuguesa. A exposição, com curadoria de Tiganá Santana, enfoca a presença de línguas como iorubá e quicongo no português falado no Brasil. Essa é a exposição mais visitada no Museu desde a sua reabertura em 2021, já tendo recebido mais de 220 mil pessoas.

R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira). Entrada Gratuita aos sábados e domingos.

Classificação: Livre.

Clássicos da MPB em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista - Campos do Jordão.

Quando? Dia 9 de fevereiro. Domingo, 11h.

Como parte do projeto Domingo Musical, o Museu Felícia Leirner apresenta o show “Cantando Amor”, da cantora Leka Oliveira. No repertório, estão grandes clássicos da MPB.

Vencedores do Troféu Picadeiro no O Mundo do Circo SP

Onde? O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Dias 8 e 9 de fevereiro. Sábado e Domingo, 17h.

Neste final de semana, dois espetáculos vencedores do Troféu Picadeiro 2024 se apresentam, gratuitamente, no Mundo do Circo SP: no sábado, “Fuskagem – O Show da Vida”, de Fuska o Belo, vencedor na categoria Mestre de Cerimônias/Locutor. Já no domingo, acontece o espetáculo “Eletrocircus”, da Carol Rigoletto, vencedora na categoria Malabares.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

