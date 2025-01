Bússola Cultural: “caça ao fóssil” e pescaria na Casa das Rosas

“Caça ao Fóssil” e Pescaria na Casa das Rosas

Onde? Casa das Rosas - Área Externa. Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 4, 8, 11, 15, 18, 22 e 19 de janeiro. Quartas e Sábados, 11h (Pescaria) e 15h (Caça ao Fóssil).

Para as férias de janeiro, a Casa das Rosas promove duas atividades lúdicas: a Pescaria desafia os participantes a responder a respeito de fatos históricos relacionados à Casa das Rosas. Já a “Caça ao Fóssil” instiga a curiosidade a respeito do fóssil marinho “Rosalita”, encontrado no local durante o processo de restauro.

Entrada Gratuita (15 vagas, por ordem de chegada).

Classificação: Livre.

Feira reúne artesanatos de povos indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? De 4 de janeiro a 21 de dezembro. Sábados e domingos, das 9h às 18h.

Em 2025, o Museu das Culturas Indígenas promove, todos os finais de semana, a Feira de Artes Manuais Indígenas. Trazendo artesanatos de diversos povos, como Bororo, Guarani, Huni Kuin, Pataxó, Fulni-ô, Guajajara, Terena, entre outros, a iniciativa fomenta a economia criativa e permite o contato com as mais diversas e autênticas peças de arte indígenas.

Exposição reúne 129 peças têxteis (Divulgação/Divulgação)

Visita guiada e oficina de tecelagem na Pinacoteca

Onde? Pina Luz. Praça da Luz, 2 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? De 9 a 15 de janeiro. Quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h.

Nessas férias, a Pina Luz promove visitas educativas na exposição “Entre a cabeça e a terra: arte têxtil tradicional africana”. Ao final do passeio, os participantes podem exercitar sua criatividade em uma oficina de tecelagem com miçangas. A mostra apresenta, ao todo, 129 peças têxteis que buscam estimular novas percepções sobre a África, que resultam dos mais diversos saberes artesanais ancestrais.

Entrada Gratuita.

Classificação: a partir de 12 anos.

Museu Catavento é opção ideal para as férias

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo.

Quando? Terça a domingo, das 9h às 17h.

O Museu Catavento é a pedida certa para levar as crianças nas férias. Dedicado às ciências, o Museu é dividido em quatro espaços: Universo, Vida, Engenho e Sociedade, com diversas curiosidades e atrações interativas. Destaque para a experiência de eletromagnetismo e o borboletário.

R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira). Terças-feiras: Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Museu do Café traz programação especial de férias (Divulgação/Divulgação)

Espaço ‘Café com Leite’, no Museu do Café, traz atividades exclusivas para as crianças

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? De 8 de janeiro a 2 de fevereiro. Quarta a domingo, das 11h às 17h.

Ao longo do mês de janeiro, o Museu do Café conta com espaço exclusivo para a criançada: o Café com Leite traz brinquedos temáticos e o “Cafezalzinho” lúdico, com uma visão sobre os diferentes processos e atividades de uma fazenda de café. O espaço conta ainda com cama elástica, cantinho para leitura, jogos educativos e piscina de bolinhas.

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira).

Classificação: Livre.

Caça ao tesouro literário é uma das atividades de férias da Biblioteca Villa-Lobos (Equipe SP Leituras/Divulgação)

Biblioteca Villa-Lobos promove Caça ao Tesouro Literário

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP.

Quando? Dia 9 de janeiro. Quinta-feira, 15h.

Nessas férias, a Biblioteca Villa-Lobos promove a atividade lúdica “Caça ao Tesouro Literário”: são diversas cartas secretas espalhadas pela biblioteca que os participantes deverão encontrar, seguindo pistas relacionadas ao mundo literário e suas mais importantes obras, autores e autoras.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Brincadeiras clássicas nas Fábricas de Cultura (Divulgação/Divulgação)

Roda de jogos tradicionais na Fábrica de Cultura Brasilândia e Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia. Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo. Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n - Capão Redondo, São Paulo.

Quando? Dia 8 de janeiro. Quarta-feira, 14h.

Nessas férias, as crianças podem se conectar com as brincadeiras do passado nas Fábricas de Cultura. A atividade “Roda de jogos tradicionais”, na Brasilândia, e “Brincadeiras de Rua", no Capão Redondo, apresentam brincadeiras clássicas de rua, resgatando tradições e estimulando uma diversão desconectada das novas tecnologias.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Oficina de Montagem e Mostra Robótica Sustentável (Divulgação/Divulgação)

Oficina de robótica sustentável em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Dia 4 de janeiro. Sábado, às 10h e 14h.

Integrando a programação do “Férias no Museu”, o Museu Casa de Portinari promove a Oficina de Montagem e Mostra Robótica Sustentável. A atividade desafia as crianças a usarem a criatividade e, a partir de materiais recicláveis, criem projetos de robótica.

Livro “Cosmonauta” (Aletria, 2022), de Mário Alex Rosa e Carol Fernandes (Divulgação/Divulgação)

Cápsula do tempo e leitura coletiva na Fábrica de Cultura de Osasco

Onde? Fábrica de Cultura Osasco. Rua Santa Rita, s/nº - Jardim Rochdale - Osasco.

Quando? Dia 9 de janeiro. Quinta-feira, 10h.

A partir da leitura coletiva do livro infantojuvenil “Cosmonauta” (Aletria, 2022), de Mário Alex Rosa e Carol Fernandes, os participantes da oficina “Mensagem para o eu de outro mundo” devem conversar sobre os sonhos que desejam realizar e, após a reflexão, escrever para o seu “eu do futuro” para uma cápsula do tempo.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Sofia Coppola no set de "Maria Antonieta" com Kirsten Dunst (Divulgação/Divulgação)

Cursos sobre Bowie, Sofia Coppola e escrita criativa

Onde? Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? A partir de 6 de janeiro (consultar datas e horários de cada curso).

O Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) oferece diversas opções de cursos nas férias de janeiro. No dia 6 de janeiro, tem início o curso “O que o cinema ensina para a escrita criativa?”, que parte da análise de filmes como “O Poderoso Chefão” e “Divertidamente” para inspirar escritores a criarem novas histórias. No dia 8, tem início o curso “David Bowie Blackstar: a obra tardia”, sobre o cantor inglês, e, no dia 14, “O cinema de Sofia Coppola”, sobre a diretora de “Encontros e Desencontros” e “Priscilla”.

A partir de R$ 160 (consultar valor de cada curso).

Classificação: 18 anos.

