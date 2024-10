Bússola & Cia: Trampay concede R$ 200 mi a motoristas e entregadores

A Trampay já concedeu R$ 200 milhões em crédito a motoristas e entregadores de apps, atendendo mais de 500 cidades.

Focada em inclusão financeira, a fintech de Brasília oferece antecipação de recebíveis e pontos de apoio com infraestrutura completa para melhorar a rotina dos trabalhadores informais.

Fundada em 2020 e recém-chegada ao breakeven, a Trampay planeja expansão para a América Latina, consolidando-se como o “banco dos informais” no Brasil.

Cresce

A Unimed Participações celebra 35 anos com forte crescimento. De dezembro de 2021 a agosto de 2024, a holding aumentou o número de empresas controladas de 2 para 6, valorizou suas ações em 47,4% e cresceu 49,7% no patrimônio líquido. A criação da UniBlue Locações, com 140 equipamentos médicos contratualizados em 10 meses, é o destaque recente.

Parceria

O Justo se tornou o e-commerce oficial da Natural One em São Paulo e municípios da região metropolitana. Em menos de um mês, o sell-out da Natural One no Justo cresceu 80%, com previsão de aumento de 180% em seis meses. A colaboração acelera a digitalização da Natural One, que agora oferece sua linha completa de produtos pelo Justo, com entrega rápida.

Fórum

A 30ª edição do Fórum Ilos será realizada de 15 a 17 de outubro no Golden Hall do Sheraton WTC em São Paulo, reunindo executivos e líderes para discutir tendências e inovações na logística e supply chain. O evento contará com palestrantes como Bruno Pelikan (CEO da Rabbot), Gustavo Pasqualin (Gerente de Logística da Klabin) e Juliano Tamaso (VP de Supply Chain da Raízen).

Seguros

A MAG Seguros homenageou corretores de seguros com um novo filme exibido no Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros, promovido pela Fenacor. O comercial, lançado no Dia do Corretor (12 de outubro), destaca a importância da profissão na promoção da proteção financeira.

Musa

Juliana Paes foi anunciada como embaixadora da Campari, reforçando a conexão da marca com a cultura nacional. A atriz se junta a outros talentos, como Juan Paiva, Vitória Strada e Enzo Celulari, em um time que destaca a sofisticação e a criatividade da marca italiana.

Financia

Quase 230 instituições se inscreveram no 15º Edital Socioambiental, que financiará até cinco projetos, com um total de R$ 500 mil. Os vencedores serão anunciados em novembro. A iniciativa é uma forma de promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades próximas aos ativos da empresa.

Zeus

A Nublify lança o “Zeus Desktop”, uma tecnologia de cloud distribuída que promete reduzir os custos de TI em até 80%, eliminando a obsolescência dos sistemas operacionais. O lançamento nos EUA está previsto para o próximo ano.

Entrega

A Eu Entrego projeta um crescimento de 30% no volume de entregas na Black Friday de 2024, com destaque para os setores de vestuário e eletrônicos. No primeiro semestre, a logtech realizou 12 milhões de entregas e possui mais de 1 milhão de entregadores em todo o país.

Imagine

O Imagine Brasil realiza, no dia 22 de outubro, o Seminário de Apresentação da 1ª versão do Documento Técnico: “Propostas para a Modernização do Licenciamento Ambiental para Estações de Tratamento de Esgoto”. O evento acontecerá na Fundação Dom Cabral, em São Paulo, e reunirá especialistas para discutir soluções inovadoras para a despoluição das águas brasileiras.

Ações

A SteelCorp foi selecionada para construir o novo Estádio Cícero de Souza Marques, futura casa do Bragantino, em Bragança Paulista. Com capacidade para 10.400 pessoas, será o primeiro estádio do Brasil construído integralmente com a tecnologia LSF.

Marca

A RDC Viagens alcançou a marca de 120 mil viagens realizadas entre janeiro e setembro de 2024. A empresa oferece assinatura para turismo, com diárias em mais de 4 mil hotéis e 500 destinos.

Funcional

A Funcional Health Tech firmou parceria com a IPDV para aprimorar a gestão da jornada do paciente na indústria farmacêutica. A colaboração visa otimizar operações de trade marketing e gestão em PDVs, seguindo o conceito de “loja perfeita”.

Fatura

A Liconic Technology, fundada por Jovis Arruda, projeta faturamento de R$ 80 milhões em 10 anos com a produção anual de 5 mil Ecogeradores a Etanol.

Conexão

A Abrapsa lançou o Conexão Abrapsa, um marketplace focado no setor de BPO, promovendo inovação e eficiência para o mercado.

Gestor

A Menu Poke, rede de Fresh Food com mais de 20 lojas, acaba de receber Dennis Nakamura, ex-sócio do iFood, em sua equipe de gestores. A empresa busca novos investidores e projeta um faturamento de R$ 30 milhões até o final de 2025.

Seleção

A CloQ está entre as 10 empresas selecionadas para o Programa Aceleração TD Impacta, com foco em educação financeira e soluções socioambientais. O programa investirá R$ 5,2 milhões nas startups selecionadas.

Negócios

A Adiante Recebíveis bateu recorde em antecipações, atingindo mais de R$ 1 milhão em novos negócios em um único dia, após parceria com a Quod e a Núclea.

Trainee

A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, abriu inscrições para seu Programa de Trainee. São 8 vagas em diversas áreas, com inscrições até 7 de novembro.

Projeto

Vibra e Brandtruck lançaram o projeto “Capacidade Máxima Truck”, que vai percorrer o Brasil capacitando gerentes e frentistas dos Postos Petrobras por meio de experiências imersivas e tecnológicas.

Bancos

A ABBC lançou a segunda fase da campanha “Tem Cara de Golpe”, incentivando a prevenção de fraudes financeiras. O público pode participar postando vídeos no Instagram com a hashtag #TEMCARADEGOLPE.

Canastra

A Canastra Ventures abriu inscrições para seu programa de aceleração voltado para startups de inteligência artificial, com duração de 20 semanas. O programa oferece mentoria e ferramentas exclusivas para impulsionar o crescimento das startups.

Micélio

As startups Typcal, Mush e Muush utilizam micélio e economia circular para transformar resíduos em novos bioprodutos, reduzindo a pegada hídrica e as emissões de CO2. Esse mercado deve atingir US$ 3,84 bilhões até 2026.

Nomeação

A Auddas nomeou Paulo Weinberger como Diretor de Relações com Investidores e Parcerias, visando expandir suas operações em M&A e crédito estruturado.

C-level

O Instituto de Formação em Tecnologia e Liderança (IFTL) lançou o AI Academy, um programa de aprendizado contínuo em inteligência artificial para gestores e empresas, com conteúdos exclusivos por 12 meses.

