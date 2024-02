Bússola & Cia: queda de juros impulsiona leilões de imóveis

A queda da inflação e dos juros tem impulsionado o mercado de leilões de imóveis no início deste ano.

Dados da plataforma Superbid Exchange demonstram esse movimento: o número de participantes de leilões neste janeiro cresceu quatro vezes em relação a janeiro de 2023. Os arremates triplicaram.

Um leilão da Caixa Econômica Federal, comandado pelo leiloeiro Helcio Kronberg, teve 107 imóveis arrematados num total superior a R$ 18 milhões.

Os apartamentos saem na frente, representando 54% das transações. As casas também têm uma fatia expressiva, com 34%, enquanto os terrenos completam o pódio com 7%.

Oi, BBB

O patrocínio da Oi à prova do líder e ao “Cine BBB Oi Fibra” aumentou em 6% as vendas de Oi Fibra nos canais físicos e cerca de 20% no e-commerce, nas três primeiras semanas de janeiro, em relação ao último trimestre de 2023.

Durante a exibição da prova, a empresa atingiu recorde de leituras do seu QR Code, atraindo quatro vezes mais acessos que na última ação realizada antes do programa.

Crescendo

A Prohall Professional superou as expectativas em 2023, alcançando R$ 45 milhões de faturamento, crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

As projeções para 2024 indicam que a companhia pode atingir uma marca histórica de aproximadamente R$ 54 milhões, o que corresponde à alta de 22% na receita.

Até o final do ano, a marca ainda estima atender diretamente 65 mil clientes.

Hall no Multiplan

Os centros de eventos dos shoppings Multiplan serão transformados em espaços Multiplan Hall.

A mudança iniciou em janeiro e estima-se que até o fim de fevereiro as quatros unidades em funcionamento já estejam de cara nova.

Cidade do amanhã

O Festival Cidade do Futuro traz a São Paulo, entre os dias 14 a 16 de março, a discussão sobre como as grandes cidades podem impulsionar o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa promoverá a ocupação de locais icônicos do centro histórico da capital e contará com a participação de especialistas de diversas partes do Brasil e do mundo em rodadas de negócios.

Sentido horário

A marca de relógios Saint Germain Brand chegou aos R$ 26 milhões no faturamento de 2023. O crescimento de 40% veio do foco no meio digital.

“A missão da Saint Germain é ter um estilo próprio e focar em um público mais minimalista, diferentemente do que fazem as grandes marcas que atuam no mercado brasileiro, visto que elas lançam relógios para vários estilos sem o foco em atingir o mesmo público”, avalia o fundador Junior Kirchner.

Ap sustentável

Com o objetivo de contribuir na modernização de prédios antigos, mantendo sua característica original, a Jive Investments investiu no edifício histórico 497 República, antigo Chrysler, que estava vazio há 10 anos.

Sob a liderança da Citas, o edifício, assinado pelo arquiteto Jacques Pilon, com opções de aluguel acessíveis (entre R$ 1,7 mil e R$3,5 mil), valorizando a sustentabilidade e eficiência energética. Todos apartamentos são mobiliados.

Aço 3D

A Belgo Arames lançou este ano o primeiro hub brasileiro de impressão de peças 3D em arame de aço para a indústria, o 3D Part.

]A startup corporativa oferece solução pioneira para a indústria que tem a necessidade de criar uma peça de forma mais rápida se comparada à manufatura tradicional ou precisa repor peças danificadas, que muitas vezes são importadas e demoram para chegar ao país.

Open finance

O banco BV apresentou duas experiências para simplificar a vida dos clientes: a possibilidade de realizar investimentos e pagar as parcelas do financiamento de veículos com o saldo em conta de outros bancos.

A primeira novidade consiste na oportunidade de os clientes do banco BV realizarem investimentos utilizando o saldo em conta de outras instituições financeiras.

Ano novo, vida nova?

De acordo com levantamento realizado pela Hotmart os produtos digitais mais vendidos em dezembro podem estar relacionados às resoluções de ano novo.

O estudo foi feito considerando as vendas no Brasil, México e Colômbia e o nicho que mais cresceu em faturamento foi o de Gastronomia e a Culinária, com uma evolução de 58% em comparação a dezembro de 2022.

Impermeabilizando

A Local Vazamento fechou 2023 com uma receita de R$ 13 milhões e acumula um crescimento de 70% entre 2020 a 2023, quando viu seu faturamento sair de R$ 3,9 milhões.

Consciente

O consumo consciente é a tendência nos e-commerces e marketplaces, confirma a Nubimetrics.

Consumidores seguem priorizando itens sustentáveis e eco-friendly na hora de escolher um artigo para realizar uma compra.

Inscrições

Abriram nesta semana as inscrições para o InovAtiva Brasil e para o InovAtiva de Impacto Socioambiental, programas de aceleração de negócios inovadores do InovAtiva, política pública de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil.

Os empreendedores interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site, até 03 de março de 2024.

CEO

A médica de Belo Horizonte, Paula Távora, patologista clínica, assume a cadeira de CEO da Ubuntu Med, startup detentora do primeiro exame preventivo de câncer de intestino com tecnologia avançada e inovadora disponibilizada no Brasil.

A Ubuntu Med faz parte do portfólio da FHE Ventures, de Belo Horizonte.

Prêmio

A comunidade quartista estará reunida na próxima segunda-feira (19/2), na Casa Giardini, em São Paulo para a tradicional premiação do 16º ABQM Awards & 13º Hall da Fama.

O prêmio da Associação Brasileira do Quarto de Milha é um dos mais importantes do agronegócio no país.

Cerca de 500 competidores, homenageados, proprietários e criadores da raça são esperados para o evento que irá premiar os melhores do ano hípico 2022-2023.

Manejo

A Startup ManejeBem vai premiar os produtores rurais familiares que mais se destacaram em 2023.

O prêmio ‘Produtores do Ano: conhecimento que premia’, chega na segunda edição mais robusto e foi dividido em duas categorias: produtores mais engajados e produtor mais sustentável.

Os resultados serão divulgados em live no YouTube da ManejeBem, às 20h, nesta quinta-feira (08).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

“Humanização é o primeiro passo para garantir o futuro do transporte”, diz presidente do Rio Ônibus

Gestão Sustentável: a urgência do futuro

“Humanização é o primeiro passo para garantir o futuro do transporte”, diz presidente do Rio Ônibus | Exame