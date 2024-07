Como as marcas podem aproveitar para se conectar com a audiência durante as Olimpíadas? 

Por Danielle Huamani e Julia Alcassa, Gerentes de Conteúdo da Jüssi

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, temos presenciado o mercado publicitário aquecido, com um dinamismo notável de campanhas, ativações, lançamentos, publicações impulsionadas nas redes sociais, entre outras iniciativas que têm ganhado destaque.

Para as marcas que são patrocinadoras oficiais do evento, que geralmente são líderes de movimentos significativos de comunicação em torno da competição, os cuidados vão além do processo criativo das ações, também é crucial criar e proporcionar experiências que impactem, antes, durante e após os jogos.

As oportunidades dos Jogos Olímpicos para a publicidade

Do ponto de vista de branding, o evento representa uma oportunidade ímpar para fomentar conexão emocional com uma audiência global, diversificada e engajada. A possibilidade de reunir um time de embaixadores de marca que seja diverso é uma das estratégias mais eficazes, já que atletas e ex-atletas geram identificação e inspiram as pessoas, contribuindo para um maior alcance e credibilidade.

Além disso, o evento é repleto de simbolismos e princípios fortes, como superação, determinação, excelência e união entre nações, e é importante que a essência da marca também esteja alinhada com esses conceitos. Desta forma, por meio de uma associação genuína com os valores olímpicos, é possível conduzir conversas relevantes de maneira autêntica e construir uma imagem positiva e duradoura. Afinal, quem não se lembra de uma campanha emocionante durante as Olimpíadas?

Criando experiências

Os anunciantes podem ir além das arquibancadas, criando experiências imersivas e compartilháveis, tanto no ambiente físico quanto no digital. Atividades interativas, estandes criativos e espaços instagramáveis geram conexão com o público presente nos Jogos. Paralelamente, a comunicação digital, com conteúdos inspiradores e interação em tempo real, engaja a audiência global que acompanha as competições à distância, amplificando o alcance da marca e promovendo conversas relevantes.

Todo mundo pode participar

É importante destacar que a magia dos Jogos Olímpicos não se limita apenas às marcas patrocinadoras. Diversas empresas, mesmo sem o título oficial, encontraram maneiras criativas e memoráveis de brilhar durante a competição.

A Oreo, por exemplo, conquistou as redes sociais em 2012 com a deliciosa sacada dos "Oreo Daily Twist", representando os momentos mais marcantes dos Jogos com seus famosos biscoitos.

A Red Bull, sempre alinhada à superação, investe no patrocínio individual de atletas, expandindo as conquistas em seus canais ao transmitir a mensagem de forma autêntica para o público.

Já o Google, com sua onipresença, celebra o evento com doodles temáticos e aproveita para promover ferramentas que facilitam o acompanhamento dos Jogos, demonstrando como estratégias de marketing de conteúdo e parcerias estratégicas bem planejadas podem gerar resultados incríveis.

Planejamento acima de tudo

Para obter o retorno esperado com as iniciativas, o planejamento é essencial. Acreditamos que o pré-evento é a etapa mais importante, que é onde se pode planejar a comunicação livre de imprevistos, aquecendo a audiência para curtirem juntos as competições. Com esse propósito, as empresas precisam de uma abordagem bem definida e integrada, a partir do mapeamento e alinhamento antecipados, definição clara de objetivos e mensagens consistentes.

É importante destacar que o trabalho de branding não se encerra com o fim dos Jogos. As marcas devem buscar a construção de um legado duradouro, dando continuidade às ações que geraram identificação com o público e reforçando os valores compartilhados. A manutenção de uma reputação forte exige consistência, com a criação de novas estratégias e conteúdos relevantes que mantenham o público engajado.

Desta forma, ao promover ações que reflitam a sinergia do propósito da marca e do evento, contribuam para a visibilidade de causas relevantes para a sociedade e representem valores pessoais da audiência, essa exposição massiva em âmbito global nas Olimpíadas pode oferecer inúmeras vantagens, entre elas, o fortalecimento da imagem, o relacionamento com o público, oportunidades de networking e diferenciação da concorrência, aliados à lembrança e fidelidade construídas junto aos consumidores. Esses efeitos tendem a ampliar o impacto nos negócios ao impulsionar as vendas a longo prazo.

