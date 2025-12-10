Bússola & Cia: novas vagas com foco em pessoas LGBTQ+ e 50+

A Verisure abre vagas para todo o País, reforçando seu compromisso com a diversidade, a marca incentiva a candidatura de profissionais 50+, PCDs e comunidade LGBTQIAPN+.

Também mantém iniciativas para jovens no mercado de trabalho. Confira algumas oportunidades:

Na matriz em São Paulo (SP), vagas para Analista de Projetos de Marketing Sr, Analista de Benefícios Pl, Coordenador de Cobrança, Auxiliar de Recrutamento e Seleção, Operador de Atendimento e Atendente de Vendas Receptivas.

Em nível Brasil, para funções como Técnico de Manutenção e Supervisor Técnico de Manutenção. Mais detalhes: link. Obrigada e te aguardo, Beijos

Ternium abre 21 vagas para Operador de Equipamento Logístico

A Ternium, siderúrgica em Santa Cruz, está com 21 vagas abertas para o cargo de Operador(a) Equipamento Logístico.

Para concorrer é necessário ter Ensino Médio completo, CNH na categoria E e mínimo de seis meses de experiência em direção de veículos de grande porte.

A companhia oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida empresarial, refeição no local, vale-alimentação, entre outros.

Os interessados devem se candidatar até o dia 15 de dezembro, diretamente pelo link .

A Gerente de Desenvolvimento de Talentos da Ternium, Vanessa Antoine, falou sobre a oportunidade de trabalhar na maior siderúrgica da América Latina. “Aqui na Ternium, acreditamos que o trabalho só faz sentido quando as pessoas se sentem acolhidas e têm espaço para se desenvolver.”

Grupo Pereira tem resultados com Troco Solidário

As bandeiras Supermercados Comper e Fort Atacadista, que integram o Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, arrecadaram R$ 1.219.989,37 entre janeiro e setembro de 2025 por meio da ação Troco Solidário, que destina recursos a projetos sociais locais.

O valor foi doado por clientes das unidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, reforçando a força da mobilização social em todo o país. Ao longo do ano, o Troco Solidário já apoiou 116 organizações que atuam em áreas como educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e proteção animal.

Sócia do BMA Advogados é reconhecida como advogada mais admirada do país pelo 8º ano consecutivo

A sócia do BMA Advogados, Barbara Rosenberg, foi reconhecida pelo oitavo ano consecutivo como uma das advogadas mais admiradas do Brasil e uma das principais lideranças femininas do mercado jurídico, segundo o levantamento Análise Advocacia 2025.

A sócia foi a única a ser reconhecida em 18 setores econômicos, alcançado a primeira colocação no ranking.

Barbara figura anualmente o 1º lugar entre os profissionais Mais Admirados no ranking geral e desde 2012 é reconhecida na publicação de ampla concorrência.

Rosenberg possui vasta experiência com aprovação de atos de concentração perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), estando envolvida nas principais operações de M&A ocorridas no país na última década, incluindo operações de alta complexidade.

Resultados e projeções das empresas que estão crescendo

Idea Maker projeta fechar 2025 com crescimento de dois dígitos

A Idea Maker projeta encerrar 2025 com crescimento de 25%. No próximo ano, a empresa prepara lançamentos estratégicos que devem acelerar significativamente sua expansão.

A fintech alcançou a marca de 17,8 milhões de usuários e aponta para um crescimento de 25% em relação a 2024.

MadeiraMadeira tem o melhor resultado de Black Friday da história

A MadeiraMadeira registrou a melhor Black Friday de sua história, com o período representando mais de 15% das vendas anuais e crescimento de 40% versus 2024.

A empresa superou metas de vendas, rentabilidade e ticket médio. Nas lojas físicas, as vendas avançaram 11%, as linhas próprias cresceram 23% e os modulares da Madeira Originals subiram cerca de 50%.

Já o segmento de serviços teve seu melhor mês, com alta de 30%, impulsionado pelo recém-lançado MadeiraMadeira Serviços, que facilita a contratação de soluções para casa diretamente no app.

Branding com base em valores

A Arcaffo, estúdio de branding do Mato Grosso do Sul, ampliou o faturamento de R$ 630 mil para R$ 2,3 milhões em dois anos e expandiu a atuação para oito estados e quatro países.

A empresa lançou o Ordo Legatum, clube que reúne empresários interessados em formação em valores e gestão. A iniciativa integra a metodologia do estúdio, que combina fundamentos de filosofia, antropologia e psicologia na construção de posicionamento de marca.

Pesquisas, dados e novas informações

Natal impulsiona e-commerce

Levantamento do Cuponomia indica que 79% dos consumidores que pretendem comprar presentes no Natal de 2025 farão as compras online, principalmente pelo celular.

Moda (49%), eletrodomésticos (30%) e beleza (28%) lideram a demanda, reforçando a força do varejo digital no fim do ano.

O uso de cupons (98%) e cashback (91%) mostra um comprador mais estratégico, que combina conveniência e redução de custos em um período de alto volume para o e-commerce.

11/11 supera Black Friday

Novo levantamento da Olist mostra que o comportamento do consumidor está redesenhando novembro: a Black Friday deixa de ser o único pico e o 11/11 já supera a data tradicional em volume de pedidos. Os mais de 50 mil clientes movimentaram R$ 7,5 bi no mês; a semana da Black Friday respondeu por 31%. O dia 28/11 concentrou 6% do volume financeiro. No total, os sellers venderam 30% mais que nos meses anteriores.

Imigração EUA: Busca Dobrou!

Pesquisa da Bicalho Consultoria Legal, de janeiro a novembro de 2025, mostra que a procura de brasileiros por imigração para os EUA dobrou. Ao todo, foram 8 mil atendimentos, 85% voltados ao país.

O avanço reflete a nova gestão Trump, que endureceu regras e tornou mais sensíveis vistos como turismo, estudo e trabalho. A checagem de redes sociais ganhou relevância nas análises, e Nova York aparece como novo foco de interesse para famílias e profissionais qualificados em busca de estabilidade.

Ações de marketing e publicidade

Muda Cultural e Nubank lançam websérie para prevenir golpes digitais

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de estelionato digital cresceram 408% entre 2018 e 2025.

Entre as vítimas, 16% têm mais de 60 anos. Com esse cenário, a Muda Cultural em parceria com o Nubank lança no Youtube a websérie “Faz a Conta: Não cai nesse golpe!”, que transforma o cotidiano em ferramenta de aprendizado digital.

Protagonizada por Iara Jamra (Castelo Rá-Tim-Bum, Tieta), a série de 10 episódios mistura humor, ficção e informação para explicar, de forma leve, golpes reais como promoções falsas, clonagem de WhatsApp, phishing, deepfakes e outros.

Cheiro de Natal

A Marsil Atacadista acaba de lançar uma ação sensorial inédita para o Natal: a partir de novembro, cupons fiscais e tickets de estacionamento das lojas passam a sair com o aroma do tradicional Bauducco Panettone, graças à tecnologia exclusiva de Aromomídia desenvolvida em parceria com Regispel e Bauducco.

A iniciativa, pioneira no varejo brasileiro, pretende ampliar a experiência do cliente no ponto de venda e reforçar a conexão emocional com a marca durante o período mais aquecido do ano.

A expectativa é que mais de 1 milhão de mídias aromatizadas circulem até dezembro, tornando o cheiro do panetone um convite direto ao clima natalino e à lembrança afetiva dessa época.

Novos produtos no mercado

“Cliente a” estreia no varejo

A Americanas lançou o “Cliente a”, novo programa de fidelidade que reúne personalização, missões e pontos por compra para impulsionar recorrência nas lojas.

A iniciativa ganha escala com a parceria estratégica da Dotz, que permitirá aos clientes usar, diretamente no caixa, saldos acumulados em todo o ecossistema da marca, de bancos parceiros ao varejo físico e online.

A integração fortalece a presença da Dotz no varejo omnicanal, amplia o poder de escolha do consumidor e se conecta ao movimento de maior eficiência e rentabilidade da varejista.

Reconhecimentos e certificações

A.C.Camargo Cancer Center recebeu a certificação PADI

O A.C.Camargo Cancer Center recebeu a certificação PADI – Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, do Colégio Brasileiro de Radiologia, para os departamentos de Imagem e Medicina Nuclear.

É a primeira acreditação focada em áreas assistenciais da instituição e reforça a segurança do paciente.

O reconhecimento avalia qualidade técnica, qualificação das equipes, infraestrutura e gestão. Em 2024, o A.C.Camargo realizou mais de 310 mil exames de imagem e 30 mil procedimentos de medicina nuclear. A certificação confirma o compromisso com práticas eficientes e de alto padrão.

Brasil conquista selo ISO

A Dataside tornou-se a primeira consultoria brasileira a obter a certificação ISO 42001, norma internacional que orienta a gestão responsável de sistemas de inteligência artificial.

O reconhecimento, antes limitado a gigantes como Microsoft, AWS e Google Cloud, reforça a maturidade do ecossistema nacional e destaca a liderança da empresa em ética, governança e segurança em IA.

Segundo o CEO Caio Amante, o selo evidencia o compromisso da Dataside com inovação responsável e fortalece sua relevância no setor.

Eventos

Aura reúne investidores e executivos em Nova York

Quase cinco meses após a abertura de capital na Nasdaq, em Nova Iorque, a Aura realizou seu primeiro encontro com executivos e investidores na cidade americana, no dia 8 de dezembro.

O evento inédito em solo americano assinala o começo de um novo ciclo no relacionamento institucional da mineradora, que direciona a atenção para investidores globais.

Atualmente, a BDR da Aura na B3, que acompanha o desempenho do papel nos EUA, apresentou forte valorização, acumulando uma alta superior a 270% em 2025.

Também: o CEO da Aura foi voz do setor privado em debate sobre Direitos Humanos na ONU. Rodrigo Barbosa, CEO da mineradora de ouro esteve em Genebra, para representar a mineração das Américas na 14ª edição do Fórum das

Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, que discutiu os aspectos da mineração responsável na Suíça, no último dia 25.

O executivo foi o único representante do setor privado a compor a mesa do painel “Garantindo os Direitos Humanos na extração de minerais críticos na América Latina”, reforçando a jornada da mineradora como um case.