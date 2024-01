Bússola & Cia: Norsa capta R$ 536 milhões

A Norsa Refrigerantes S.A (Sistema Coca-Cola das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins) concluiu sua terceira emissão de debêntures, em valor superior a R$ 536 milhões, captação 7% superior à oferta inicial. As debêntures emitidas serviram de lastro para estruturar a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA, classificados com rating AAAsf (BRA) pela agência Fitch. “A qualidade do nosso crédito e a sólida governança de gestão da emissora fizeram a diferença”, afirma Aderson Uchoa, CFO da Solar Coca-Cola.

Plano de vendas

O plano de saúde para empresas Alice realizará uma live no dia 15 de janeiro para apresentar uma nova campanha de incentivo para corretores. A iniciativa vai ser generosa no pagamento por vida para o corretor que vender planos e vai distribuir dois prêmios de cinco dígitos ao final da campanha. “Lançamos oficialmente nossa operação de corretores em setembro e estamos impressionados com a velocidade que o canal responde. Chegou a hora de darmos mais um passo e lançarmos a maior campanha de vendas que já fizemos”, afirma André Leite, head comercial da Alice.

Reconhecimento

Após sete anos de turnaround na Aura Minerals, o CEO da mineradora, Rodrigo Barbosa recebe o prêmio como “Top 10 CEO’s In Mining Industry 2023”. Com um modelo de gestão descentralizada, o executivo foi reconhecido por seu trabalho de transformação da companhia, que trouxe para Aura e para o setor um novo olhar para a mineração.

Sustentável

O BarraShopping, VillageMall, ParkJacarepaguá e ParkShoppingCampoGrande avançam na agenda sustentável. Até o final de janeiro de 2024, todas as motos utilizadas pelos vigilantes móveis nos empreendimentos do Rio de Janeiro serão elétricas. Só no BarraShopping, por exemplo, calcula-se que a economia na emissão de gás carbônico anual será acima de 20 toneladas por ano, o que equivale ao plantio de mais de 170 árvores na Mata Atlântica.

Otimismo

Com crescimento de mais de 17% no número de clientes atendidos em 2023, a Kalipso EPI se consolidou como uma das líderes de seu segmento. Prestes a completar 30 anos de atuação, a empresa é responsável por 14,8% das vendas de EPI no mercado brasileiro. Com faturamento de aproximadamente R$ 183 milhões em 2023. A projeção de desenvolvimento para o primeiro semestre de 2024 é crescer 25%.

Dobrando a meta

A Futuro Capital fechou 2023 seu primeiro ano de operação com R$ 1,5 bilhão em sua carteira e cerca de 750 clientes. E ainda conquistou o 1o lugar no último ranking S20 da XP, composto pelos 20 escritórios mais promissores com menos de três anos de fundação. Comandada pelos sócios Márcio Moura, Henrique Silva, Márcio Moura, Walter Teixeira e João Orsi, a empresa tem equipe de 30 profissionais. A expectativa para 2024 é dobrar carteira de ativos já no primeiro semestre de 2024.

Blockchain

A AmFi anunciou sua primeira oferta pública de tokens de recebíveis, podendo atuar com todos os perfis de investidores no país com este tipo de operação. A estreia foi realizada em parceria com a Stockash, fintech que trabalha os stock options.

“É um momento muito importante para nós, temos a oportunidade de falar abertamente para milhares de pessoas sobre nossos produtos tokenizados, que rendem muito mais do que os ativos tradicionais. Isso significa mais rentabilidade, opções de diversificação e transparência para os nossos investidores”, afirma Paulo David, fundador e CEO da AmFi.

IA nos custos

A aplicação de Inteligência Artificial (IA) pode ajudar a democratizar a educação e acelerar o aprendizado, e reduz custos operacionais. Essa é a aposta da edtech Gran para 2024, com o lançamento da primeira ferramenta de IA Gerativa do mercado capaz de criar conteúdo personalizado e facilitado para educação de alunos. Batizada de MAIA, a tecnologia funcionará como uma espécie de assistente virtual de estudos e vai tirar dúvidas dos mais variados temas em tempo real. A nova ferramenta promoveu um grande ganho de eficiência operacional: antes, a edtech desembolsava de 1 a 2 dólares por questão comentada, custo que diminuiu para 0,008 dólares.

Bola cheia

A marca esportiva Topper apresenta a Bola Campo Samba Pro, que estará nas partidas de oito torneios de futebol estaduais para a temporada 2024: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O investimento no desenvolvimento da bola e nas parcerias foi de R$ 2 milhões.

CEO novo

César Costa é o novo CEO da Semente Negócios . Mestre em inovação, tecnologia e sustentabilidade pelo PPGA/UFRGS, o executivo ocupava o cargo de Diretor de Inovação Corporativa e é um dos sócios da empresa. O ex-CEO Marcio Jappe passa a integrar o conselho da empresa.

Parceria

A Nutrien, fornecedora de insumos e serviços agrícolas, apostou na Dootax, startup de automação fiscal, para ser a sua parceira na gestão de CNDs. A gigante do agro automatizou as suas obrigações fiscais atreladas às CNDs, eliminando erros na operação e garantindo uma impressionante redução de 80% sobre o tempo despendido no processo.

Internacional

A AQTech de Florianópolis (SC) está ampliando a internacionalização com foco na Europa e no Sudeste Asiático e já conquistou clientes em Portugal, Indonésia e Filipinas. Com o investimento, a empresa espera mais do que dobrar o faturamento anual, passando dos atuais R$ 40 milhões para R$ 100 milhões até 2027. No exterior, a empresa fornece tecnologias preditivas para hidrelétricas e parques eólicos por meio de oportunidades geradas em conjunto com intermediários locais.

Amazônia

O Programa Gênese, da Jornada Amazônia, ganhou versão online. Gratuito, o curso tem quatro módulos com videoaulas, conteúdos selecionados e quizzes, por meio dos quais é possível se aprofundar em temas como sociobioeconomia, empreendedorismo e inovação, entendendo as oportunidades que a floresta amazônica oferece. Além de mostrar caminhos para atuar na bioeconomia, a formação também tem o objetivo de proporcionar conexões com pessoas relevantes do ecossistema de inovação amazônico e compartilhar casos reais de sucesso no empreendedorismo da região. Inscrições gratuitas no site.

