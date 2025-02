Bússola & Cia: iFood Pago cresce 25% e projeta dobrar receita

O iFood Pago cresceu 25% o número de contas digitais ativas. Em seis meses, foram totalizadas 175 mil contas, focadas em atender as necessidades de donos de restaurantes, lanchonetes e afins. Com o objetivo de ajudar a organizar e melhorar o controle das finanças para os estabelecimentos, o canal busca oferecer ferramentas multicanal. A conta digital do iFood Pago auxilia o restaurante a conhecer e gerenciar suas finanças, contratar soluções de crédito para financiar seu crescimento e aderir à tecnologia de pagamento, como a nova Maquinona de cartões, tap to pay, entre outros. O iFood Pago projeta receita de R$ 1,2 bilhão até março deste ano e projeta dobrar o número em 2025.



De aço

Apesar das ameaças de taxação do presidente dos EUA, Donald Trump, o Grupo Açotubo projeta investir cerca de R$ 24 milhões em 2025. A empresa encerrou o último ano com um faturamento de R$ 1,7 bi. Os investimentos previstos serão prioritariamente destinados às áreas de Inox (R$ 6,6 mi), Soluções Integradas (R$ 5,8 mi) - que terá a inauguração de um novo espaço em fevereiro - e para o capital de giro da SPG Incotep, com sede no Peru (R$ 4,6), que foi adquirida pela empresa no início do ano passado.

Porfólio

A Águia Sistemas finalizou 2024 com faturamento de R$ 606 milhões, crescimento de 20% em relação ao ano anterior. A empresa projeta crescimento de 12% a 20% para 2025, impulsionado pela ampliação de portfólios, introdução de produtos complementares em automação. De acordo com a empresa, entre as novidades, destacam-se aprimoramentos em processos produtivos e gerenciais, além da introdução de tecnologias complementares, fruto de parcerias estratégicas com fornecedores e desenvolvedores de ponta.

Seguro

O Grupo Águia Branca lançou a Águia Branca Corretora de Seguros, novo empreendimento com opções de seguros exclusivos para automóveis, residências, empresas, vida, como também para máquinas, equipamentos portáteis, bicicletas, consórcios e seguros de viagem. Os atendimentos da corretora serão realizados com cobertura a partir das concessionárias do grupo situadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro.

Usados

Kassio Seefeld, CEO e fundador da TruckPag, adquiriu participação na GoTrucks, plataforma especializada na venda de veículos usados. A empresa projeta intermediar R$ 50 milhões em veículos ao longo de 2025, representando um crescimento de aproximadamente 460% em comparação ao ano anterior.

Trindade

A Agger anuncia a aquisição de 100% das operações da Trindade Tecnologia, empresa líder em sistemas para gerenciamento e cotações de planos de saúde e benefícios. Juntas, as duas companhias terão um quadro de 150 funcionários e atenderão mais de 86 mil usuários e 16,2 mil corretores de seguros em todo o país.

Expansão

Em 2024, a Progic teve crescimento de 31%: são cerca de 800 clientes, incluindo marcas como Novo Nordisk e Danone, e mais de 1 milhão de pessoas impactadas ao redor do mundo. Para 2025, a empresa projeta expandir em 30% a base de clientes e alcançar faturamento de R$ 25 milhões.



CEO

O ecossistema Alura, formado por Alura, Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) e PM3, anunciou a chegada do seu novo CEO: Juliano Tubino, ex-CEO da RD Station.

Projeção

O Laboratório Aclimação (Rugól e Epilê) está ampliando sua presença no mercado de beleza. Com uma produção anual de aproximadamente 3 milhões de unidades, a empresa projeta um crescimento de 20% nas vendas para 2025.

Plataforma

A multinacional alemã Würth, em parceria com a CWS Platform, fez do conceito digital o caminho para potencializar o relacionamento de seus 1500 vendedores com os 200 mil clientes. Com mais de 10 mil produtos disponíveis na plataforma, a Würth alcançou o volume de mais de R$160 milhões em vendas digitais em 2024.

Presença

O Grupo Leonora marcará presença na Feira Abrin 2025, que acontece de 9 a 12 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo. Em sua segunda participação no evento, a empresa terá um estande 40% maior que o da edição anterior, com mais de 70 lançamentos no segmento de brinquedos, incluindo produtos das marcas Leo&Leo e Letron.

Fatura

A EVEO registrou crescimento de 60% no ano, superando a previsão inicial de 40%. A empresa cresceu 10 vezes nos últimos cinco anos e projeta alcançar a marca de R$ 500 milhões de faturamento em 2029. Há quase 25 anos no mercado, a EVEO opera quatro data centers localizados na grande São Paulo, Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).

Salto

A Medipreço acaba de atingir o breakeven da operação após mudanças relevantes em sua operação, como a implementação de uma nova estratégia de canal de vendas, otimização do investimento em growth, além de ajustes no produto que permitiram uma melhor escalabilidade. Com isso, a empresa triplicou seu faturamento.

Mudanças

Alpargatas cria área de Corporate Affairs e anuncia Sarah Bonadio como responsável pelas áreas de Sustentabilidade Corporativa, Instituto Alpargatas, Comunicação Externa e Relações Governamentais. Mauro Alarcon é o novo VP de Tecnologia.

Steel

A Espaço Smart - maior ecossistema de Steel Frame do país acaba de entregar a primeira obra em aço X-Carb do Brasil, em Ponta Grossa (PR). O X-Carb é um novo tipo de aço, reconhecido pela sua produção eficiente, que reduz em até 68% a emissão de CO² durante o processo, comparado ao aço convencional. Ao todo, foram utilizadas 22 toneladas de aço galvanizado na construção, e o uso do X-Carb resultou na redução de 45 toneladas de emissões de CO².

GOV

A Sogo Tecnologia lançou o SOGOV, plataforma inovadora projetada para modernizar a administração pública por meio da digitalização de processos e documentos. Com potencial para atingir mais de 1.100 cidades e impactar até 81 milhões de habitantes, a iniciativa promete trazer mais transparência, agilidade e eficiência para os órgãos governamentais. A novidade amplia a atuação da empresa, que já possibilitou a economia de mais de R$ 100 milhões para os cofres públicos em mais de 200 municípios brasileiros.

Nomes

A SST (Smart Streams Technologies) anuncia Jader Rossetto como seu novo CMO (Chief Marketing Officer) no formato CMOaaS e como membro ativo do conselho de administração. A empresa também anuncia a chegada de Fernando Deprá, que assume como CFO da startup.

Malhando

Dados da Tecnofit mostram que houve um crescimento de 22,22% de faturamento nos negócios fitness em relação ao primeiro mês de 2024. A análise mostra que há um aumento de 12,40% na relação de alunos ativos. Ambos os dados foram analisados tendo como fonte a base de clientes da empresa, que contempla academias, boxes de crossfit e outros negócios fitness em todo o território nacional.

Carnaval

A Lebriju segue aproveitando o Carnaval como um dos períodos mais aquecidos para o varejo. Em 2025, a rede projeta que as vendas da temporada representem entre 30% e 40% do faturamento do mês. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval deve movimentar R$ 12,03 bilhões em 2025, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

Entrando

A Bella Capri inaugurou sua primeira loja na cidade de São Paulo. Fundada em 1998, em Mirassol (SP), a rede conta com 55 lojas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais. Até o final de 2026 a rede projeta, apenas na capital, 20 operações e um faturamento de R$ 35 milhões.

Nova direção

A Interplayers inicia 2025 com Rodrigo Galesi como novo CEO da companhia, e a sede será transferida para o novo escritório na zona sul de São Paulo, refletindo a fase de crescimento e foco em inovação.

Presidente

Fujitsu General anuncia novo diretor-presidente no Brasil: Tsutomu Kunishima assume o cargo e dará continuidade ao trabalho realizado por Akihide Sayama desde 2021.

Aula

A Lotus inicia a primeira ação do Instituto Lotus voltada ao bem-estar das famílias de seus colaboradores. Para o volta às aula de 2025, a construtora distribui kits escolares para os filhos dos operários, beneficiando 184 colaboradores e 302 crianças. Os kits incluem cadernos, lápis, mochilas e outros itens essenciais, aliviando os custos das famílias e incentivando a educação. “A Lotus entende que nosso impacto social vai além do canteiro de obras. Investir na educação dos filhos de nossos colaboradores é um reconhecimento ao seu trabalho”, afirma Ruy Hernandez, sócio da Lotus.

Lavanderia

Projeto Lavanderia de São Paulo, que conta com doações de equipamentos de lavanderia com capacidade industrial da Alliance Laundry Systems Brasil, ultrapassou a marca de 52 toneladas de roupas higienizadas em janeiro deste ano. A ação social oferece lavagens e secagens de roupas, além de atendimentos com assistentes sociais e outros serviços. Cerca de 7 mil pessoas já foram atendidas e 65 mil impactadas diretamente.

