Bússola & Cia: Empresa de aluguel de colchões projeta crescer 60% este ano

Por Márcio de Freitas

O aluguel de colchões para o setor hoteleiro, levou a Euro On Demand a faturar R$ 3 milhões em apenas seis meses. O serviço permite que hotéis e pousadas aluguem colchões, bases, painéis e acessórios, dentro de um plano de locação com a marca. Com mais de 30 contratos fechados no período, a projeção do Grupo Euro Colchões é aumentar em 60% até o final de 2023.

Expansão

A Infracommerce adquiriu 100% das ações representativas do capital social da Ecomsur Holding S.A. Toda a operação estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, que serão aprovadas pela Ecomsur em assembleia geral. A Ecomsur atua fortemente no Chile e no México, países em que a Infracommerce ainda não é líder absoluta. “Esse é mais um motivo para os encher de orgulho e aplicar a nossa teoria sobre o futuro do e-commerce no mundo. Queremos alavancar o sucesso de outras marcas através do nosso ecossistema”, comentou Kai Schoppen, CEO da Infracommerce.

Festival sustentável

Com cerca de 200 atrações musicais em 14 dias, o festival Universo Spanta tem preocupação com a sustentabilidade. O evento começou dia 05 e vai até 29 de janeiro, mas pretende evitar a emissão de 8 toneladas de CO2, compensadas por meio de créditos de carbono da Engie, líder em energia renovável no país e responsável pela descarbonização do evento. Os créditos de carbono foram gerados pelo Conjunto Fotovoltáico de Floresta, geradora de energia solar da Engie, no Rio Grande do Norte. O empreendimento tem capacidade instalada de 86 MW e gera energia renovável para mais de 350 mil pessoas.

Novo CFO

Fernando Masuela é o novo Chief Financial Officer (CFO) da BlockBR. O objetivo da contratação é trazer mais escalabilidade para as ofertas da fintech, que é especializada em tokenização e investimentos em ativos digitais. Ele tem mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro.

Plataforma

A incentive.me e a Planium se uniram para criar a Planium Bank Premia, solução financeira que tem como objetivo facilitar a entrega de premiações, sem custos adicionais para mais de 70 mil profissionais cadastrados e que atuam oferecendo os serviços de aproximadamente 140 operadoras parceiras da marca no mercado de planos de saúde.

Multicanal

Demanda do mercado, as alternativas omnichanel são o foco do Myrp Enterprise, sistema de gestão integrado voltado às grandes operações do varejo de moda. A Myrp, que atua com sistemas de gestão empresarial em nuvem, recebeu um aporte de R$ 25 milhões do Grupo Inventti. E aumentou em 132% o número de funcionários. O software facilita a abertura de lojas e pontos de venda online e físicos, o que pode ser fundamental em épocas de grande movimento comercial.

Gestão de condomínios

A plataforma de administração de condomínios uCondo transacionou mais de R$ 10 milhões em taxas condominiais no estado de São Paulo, onde só a capital tem mais de 1,38 milhão de residências verticais. Atendendo mais de 900 condomínios em São Paulo e com crescimento de 50% por ano desde 2020, a plataforma pretende dobrar o número de clientes ainda no primeiro semestre de 2023, além de dobrar o valor o valor transacionado até o final do ano. A startup reúne cerca de 3 mil condomínios e mais de 240 mil moradores pelo Brasil.

Cosméticos e cannabis

Barbara Arranz está lançando nova marca de cosméticos à base da cannabis: a Hemp Vegan. A empresa de cosméticos naturais e veganos com efeitos terapêuticos é a pioneira em trazer para o mercado na composição de seus produtos o Canabidiol (CBG). Fundada na Espanha em 2021, a Hemp Vegan conta com mais de 45 mil clientes pelo mundo, com 90% de suas vendas serem pelo e-commerce.

Rede

A StarsClinicsquer quer uma expansão agressiva de sua rede este ano. E a expectativa é inaugurar 50 unidades em todo território nacional e alcançar uma Receita Recorrente Mensal de R$ 1,8 milhão. A rede vem se desenvolvendo de forma constante no segmento de franchising, inaugurada em 2021, a StartsClinics faturou cerca de R$ 4 milhões no primeiro ano de operação no mercado e aposta na estratégia de conversão de bandeira, para potencializar sua expansão nacional.

Grande varejo

A NRF Retail’s Big Show (National Retail Federation) é um dos eventos mais

aguardados pelos empreendedores brasileiros que querem compor o varejo

mundial. E a Infracommerce marcará presença. A Companhia também irá patrocinar a delegação da Gouvêa, ecossistema de soluções para o varejo, que terá importantes representantes brasileiros. A NRF 2023: Retail’s Big Show é organizada pela National Retail Federation, maior associação de varejo, e a convenção anual será sediada em Nova York, entre os dias 15 e 17 de janeiro.

Imóvel com desconto

A Empresa Gestora de Ativos do Governo (Emgea) está disponibilizando em janeiro 250 imóveis da Administração Pública Federal com descontos de até 66%, por meio do seu portal, Emgea Imóveis, em parceria com a Resale. Os ativos podem ser adquiridos de forma 100% online, dentro do site. Estas oportunidades estão distribuídas em 15 estados do Brasil, sendo 70% nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, com valores que variam entre R$16.132,30 a R$ 2.779.650. Entre as oportunidades estão casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais. Para conferir os imóveis, o usuário deve acessar o site.

Crescendo

A nstech está projetando faturamento recorrente anual de R$ 650 milhões em 2022 e receita líquida superior a R$ 570 milhões no ano, crescimento de quase 100%. Hoje, a empresa de logística possui o maior banco de dados do país, com mais de 2 milhões de motoristas cadastrados, e mais de 100 milhões de entregas passam pelo ecossistema todo mês. Ainda: a companhia registra mais de R$ 1,3 trilhão em valor de carga foi monitorada por ano e atingiu mais de R$ 12,1 trilhões em valor de cargas averbadas.

Fatura mais

A BPool deve fechar 2022 com crescimento de 200%. A empresa, que atua em 10 países da América Latina, conectada a um ecossistema de mais de 1.500 parceiros, projeta faturar R$ 100 milhões nos próximos 12 meses. Hoje atende mais de 70 marcas de clientes de médio e grande porte, entre eles grandes corporações como L'Oréal, Reckitt, Kellogg's, Unilever, Nestlé, Novartis e Pernod Ricard.

