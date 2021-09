Bússola & Cia: Disfunção política é combustível para aumento da gasolina

Por Marcio de Freitas*

A disfunção política continua a interferir na economia, e para piorar o cenário. A terça-feira foi cheia de trombadas, com recados políticos de insatisfação do Palácio do Planalto e da Presidência da Câmara em relação ao comando da Petrobras, onde a política de repasses de preços imediatos é sinalizada como cláusula pétrea. O problema é que a alta nas cotações do barril no mercado internacional é repassada ao consumidor semanalmente, atingindo, além do público em geral, a importante base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro: os caminhoneiros. As reações do governo, ao invés de solucionar o problema, derrubam as bolsas, provocam perdas nos acionistas e acentuam a desvalorização do real. Dólar forte é um fator a mais para elevar o preço dos combustíveis.

Recordações

A troca de Roberto Castello Branco por Joaquim Luna e Silva não mexeu na política de preços da Petrobras. Quando Bolsonaro indicou um general, criou-se a expectativa de interferência na estatal. Não aconteceu até hoje, mas a política de preços continua a desgastar o governo. E isso incomoda a ala política próxima ao presidente. Importante lembrar que, no período da presidente Dilma Rousseff, foi a interferência da política para segurar os preços dos combustíveis que gerou prejuízo bilionário à empresa. Os boatos de mudança na estatal voltaram ontem com força em Brasília.

Foodtech capta R$ 4,3 mi

Para expandir o negócio e mirando o exemplo do Airbnb, a ChefsClub acaba de realizar captação por meio de financiamento coletivo na plataforma de crowdfunding SMU Investimentos. Em pouco mais de 30 dias, a foodtech captou R$ 4,3 milhões — quase um milhão além da meta. No modelo, os investidores fizeram aportes mínimos de R$ 5 mil em troca de 14.29% de participação da startup. Com mais de 3 mil opções de restaurantes, 70 mil assinantes e presença em 25 cidades, os recursos levantados serão alocados para investimentos em tecnologia e experiência do usuário. Entram na nova interface também questões como cardápio, fotos, dados de contato e avaliações.

-

Padrão internacional

O Hospital Israelita Albert Einstein foi considerado o melhor hospital do Brasil e da América Latina nas especialidades de Oncologia, Ortopedia e Gastroenterologia segundo o ranking World's Best Specialized Hospitals 2022, da revista americana Newsweek. Além destas especialidades, o Einstein aparece em nove das dez áreas avaliadas pelo ranking, sendo reconhecido também em Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Neurologia, Neurocirurgia, Endocrinologia e Pediatria.

Excelência

A excelência em processos e atendimento praticada no hospital é espelhada nas quase 30 unidades do sistema público de saúde que o Einstein administra: são dois contratos de gestão com o SUS, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de assistência médica ambulatorial (AMAs) e de especialidades pediátricas (AMA-E), Unidades de pronto atendimento, Centros de atenção psicossocial (CAPs), Serviços de residência terapêutica (SRTs) e creche, em uma parceria de 20 anos com o SUS.

Reconhecimento

A Plataforma A+ foi eleita uma das cem startups de educação mais promissoras da América Latina. A pesquisa foi conduzida pela Plataforma de Inteligência de Mercado de Educação Global HolonIQ. A Plataforma A+ é destaque no segmento de gestão educacional que apoia escolas e universidades ao oferecer soluções digitais e suporte às questões administrativas. Para Alexandre Sayão, o reconhecimento é sinônimo de um trabalho que está apenas começando: “A jornada exige esforços de toda a equipe para oferecer o que há de mais amigável em termos de tecnologia aplicada à educação e estar ao lado de edtechs que tanto admiramos é um sinal de que estamos no caminho certo”, comentou.

Novo sócio

O escritório Souto Correa tem um novo sócio para atuar na área de Saneamento Básico, Eden José Ferreira Zarth Soares. Com experiência de 12 anos de atuação na Corsan, onde exerceu o cargo de superintendente jurídico da empresa e geriu a estruturação e coordenação da parceria público-privada com a Ambiental Mercosul, subsidiária da AEGEA, o maior contrato de PPP na área de saneamento do Brasil (aproximadamente R$ 7 bilhões).

-

Saúde mental

O IBEP, Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas, realiza nesta quarta-feira (29), a partir das 21h, a live “Saúde Mental em Tempos de Ensino Híbrido”. A transmissão tem a participação da psicóloga Talita Martignari e é voltada para educadores. Você pode acompanhar no Instagram.

Há vagas

A OLX Brasil está com mais de 180 vagas. Na área de tecnologia são 112 oportunidades para trabalho remoto, mesmo após a pandemia. As demais 76 posições são para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia. As vagas compreendem desde jovem aprendiz até cargos de gestão.

#Foraeumesmo

Promovido pela Morar-EUA, o treinamento Missão Morar-EUA pretende ensinar tudo o que é necessário para morar, estudar, trabalhar e empreender no país norte-americano. Serão três dias imersão no assunto com várias as perspectivas para participantes sobre o futuro profissional, a partir de lições a respeito de todos os trâmites legais para seguir atuando nos EUA. Data e hora: 4, 5 e 6 de outubro, sempre às 20h. Custo: gratuito. Inscrições no site.

-

Exportação e importação

Carne e açúcar. Esses dois produtos vêm contribuindo para o crescimento recorde do valor das exportações de alimentos industrializados brasileiros para a China. De janeiro a agosto, segundo pesquisa mensal da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), as vendas para o gigante asiático alcançaram o valor recorde de US$ 6,70 bilhões, alta de 32,7% em relação ao mesmo período de 2020. Os itens que mais contribuíram foram as carnes, com US$ 4,98 bilhões (+18,3%), e o açúcar, com US$ 982,4 milhões, expansão de 83,0%.

União Europeia

No que diz respeito às relações comerciais com a União Europeia, o processo de retomada da economia tem se refletido de forma positiva sobre as exportações brasileiras de alimentos industrializados para o bloco, que totalizaram US$ 3,96 bilhão de janeiro a agosto de 2021, alta de 13,6% em relação a igual período do ano anterior. O principal destaque foi o farelo de soja, que alcançou US$ 2,2 bilhões, com alta de 10,6%, e as carnes, com US$ 614,0 milhões (-3,0%) e os açúcares, com US$ 148,3 milhões (+135,9%).

Industrializados

As importações de alimentos industrializados totalizaram US$ 3,87 bilhões nos oito primeiros meses do ano de 2021, expansão de 27,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O grupo dos óleos e gorduras vegetais exibiram a maior taxa de crescimento (+59,5%), alcançando US$ 1,0 bilhão.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também