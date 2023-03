Fundação Dom Cabral quer ser reconhecida por acelerar o futuro

Mais do que ser reconhecida como uma escola de negócios, a Fundação Dom Cabral (FDC) quer ser percebida como instituição que acelera o futuro e impacta positivamente o mundo. Com uma potente rede de alunos formada pelos maiores executivos no País, a FDC investiu em uma campanha em aeroportos, relógios, TVs em edifícios comerciais, portais de notícias, mídia programática, entre outras ações.

A estratégia tem três motes que seguem o conceito de que em sintonia com as transformações globais e comprometida com a sua missão de renovação do conhecimento, a Fundação Dom Cabral atua em Educação Executiva, Acadêmica e Social impulsionando pessoas e organizações públicas, privadas e do terceiro setor, para a construção de um mundo sustentável e mais inclusivo. A FDC é, portanto, uma escola de negócios para os desafios globais, como busca explicar nesta entrevista para a Bússola Daniel Aguado, diretor de Marketing e Comunicação Corporativa da Fundação Dom Cabral.

Bússola: Qual é o cenário da educação executiva no Brasil?

Daniel Aguado: O mercado de educação, incluindo a educação executiva, passou por profundas e importantes transformações ao longo desse período de pandemia. A principal delas foi a adoção da tecnologia e do digital na experiência de aprendizagem, uma evolução que segue em constante melhoria. Além disso, períodos como esses criam necessidades de aprendizagem aos indivíduos e impõem profundas mudanças nas organizações. Nesse contexto, a educação executiva, em especial, uma instituição como a Fundação Dom Cabral, ganha ainda mais relevância ao transformar as necessidades da sociedade em conhecimento e em metodologias para aplicação prática nas organizações públicas, privadas e sociais. Não é apenas buscar informação, é um momento indispensável para o entendimento em profundidade e em reflexões capazes de gerar impactos positivos aos indivíduos e à sociedade. A FDC está muito preparada para esse momento.

Bússola: Por que a FDC decidiu fazer a primeira campanha institucional agora?

Daniel Aguado: Agora é o momento ideal para mostrarmos a nossa capacidade, reconhecida ao longo desses mais de 47 anos de existência, de transformar as necessidades do mundo em conhecimento de alto nível e, principalmente, aplicado às necessidades da nossa sociedade e das nossas organizações. Além disso, reconhecemos que a competitividade aumentou e, assim, é indispensável destacarmos ao mercado quais são os nossos diferenciais frente a tantas opções. Certamente, a nova campanha da marca FDC vem para demonstrar nossos atributos únicos como uma escola de negócios, integrando a educação executiva com a educação acadêmica e a educação social. Somente com essa visão integrada e experiente, é possível desenvolver indivíduos e empresas preparados para os desafios locais e globais, resultando em impactos positivos comprovados.

Bússola: Como é a campanha? O que ela buscou refletir?

Daniel Aguado: Ela demonstra a capacidade da Fundação Dom Cabral de evoluir constantemente para acompanhar as inovações e transformações que acontecem no mundo. Uma mensagem muito clara sobre os nossos valores e o nosso jeito único de ser e de fazer aprendizagem. Inquietos e contínuos, sabemos que são os desafios que movem a humanidade e, por isso, a nossa campanha reflete essa nossa inquietação em gerar aprendizagem de alto impacto. Uma educação transformadora para quem passa pela FDC. Assim, é muito crível dizer em nossa campanha que transformamos os acontecimentos do mundo em conhecimento. Uma escola de negócios que vai muito além dos negócios. Geramos valor para as pessoas, para a sociedade, para as organizações, sejam públicas, privadas ou sociais.

Bússola: Como a campanha vai se desdobrar ao longo do tempo?

Daniel Aguado: A campanha está estruturada em dois flights de mídia, garantindo uma boa cobertura e alcance com a nossa audiência, suportados por um mix de meios bastante eficiente, integrando canais on-line e off-line. Além dos investimentos em mídia paga, também teremos um amplo desdobramento com a nossa rede de associados em todo o Brasil, conteúdos exclusivos para a nossa plataforma de brand publishing, o Seja Relevante, materiais de apoio aos times de relacionamento com clientes, entre outras ações.

Bússola: O que gostaria de complementar?

Daniel Aguado: Apenas reforçar um convite para que as pessoas conheçam a Fundação Dom Cabral e descubram que a forma como fazemos aprendizagem é, realmente, muito diferenciada e única. Ela promove uma conexão real com os temas mais relevantes do mundo atual, com conteúdos que são discutidos em profundidade em nossos programas e em nossos projetos. A FDC é uma escola de negócios que vai muito além dos negócios, integrando a educação executiva, acadêmica e social para gerar resultados positivos nas pessoas e nas organizações e na sociedade.

