Burger King lança Dogpper, Whopper para cães, e se une à Petlove em causa

O Burger King anuncia, hoje, uma novidade exclusiva e voltada para um público especial: os cachorros. O BK acaba de lançar, em edição limitada, o Dogpper, uma versão de biscoito para cães com sabor de carne grelhada, característico da marca.

O Dogpper, versão do tradicional Whopper, é produzido exclusivamente para o consumo dos animais e estará disponível para vendas no delivery no Burger King, com valor de 5,50 reais no combo e 7,90 reais avulso. Estará disponível nas vendas de combos promocionais ou adicionado em qualquer pedido nos principais aplicativos de entrega — Uber Eats, Rappi, IFood, e, no recém-lançado delivery próprio do BK.

Para o lançamento, o Burger King apresenta uma campanha, desenvolvida pela David, nos moldes de suas já tradicionais campanhas feitas com consumidores nos restaurantes, mas agora com cães no lugar dos humanos. Na peça, os pets falam sobre o sofrimento de querer comer um Whopper e não poder, além de celebrar a chegada do novo biscoito.

Além do vídeo oficial, que será veiculado nas redes sociais do BK, a rede vai mostrar os bastidores da gravação, por meio de um making off, que foi elaborado em parceria com a Petlove e que traz cãezinhos de diversas raças, tamanhos, cores e vira-latas também — inclusive um símbolo brasileiro: o caramelo.

Doação

Além disso, o BK se une à Petlove, e, juntas, irão doar 120.000 reais para duas organizações que atuam no amparo de pets em condição de vulnerabilidade, no suporte à saúde, bem-estar, gerindo processos de adoção responsável, entre outras iniciativas. Os projetos contemplados são Amigos de São Francisco e Casa dos Bulls. Para apoiar o movimento, basta acessar os aplicativos de entrega e comprar um Dogpper.

Com o objetivo de amplificar ainda mais a novidade, o Burger King também anuncia junto com essa campanha sua chegada ao TikTok com o challenge #BKPRACACHORRO. A partir de 13 de julho, os donos e pets se divertem em uma troca de cenas criativa envolvendo Whopper e Dogpper. Para entender a dinâmica e aderir ao desafio, basta acessar a rede social.

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da revista.

