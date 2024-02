Creator Marketing: a nova fronteira do marketing digital

O Brasil é frequentemente referido como o país da influência devido a vários indicadores e dados que destacam a forte presença e impacto dos criadores de conteúdo e influenciadores digitais no país. Segundo a pesquisa da RD Station, cerca de 80% da população brasileira utiliza redes sociais, um número 50% maior do que a média mundial. Somos o país com a 2ª maior média de tempo diário, passamos em média 3 horas e 49 minutos por dia consumindo conteúdo nas redes sociais.

E mais impactante, de acordo com a Statista, mais de 43% da população brasileira já realizou uma compra influenciada por criadores e influenciadores, nos colocando como país número 1 do mundo nesse quesito. Dados como estes, refletem uma tendência cultural no Brasil, onde a influência digital desempenha um papel crucial no comportamento de compra e nas decisões de consumo. Neste cenário do mundo do marketing digital, uma nova era está surgindo: o Creator Marketing, ou Marketing de Criadores.

Diferente do tradicional marketing de influenciadores, esta abordagem foca na colaboração com um vasto número de criadores de conteúdo, incluindo micro e nano influenciadores. Esta nova abordagem se concentra em criadores com audiências menores, mas altamente engajadas, enfatizando a autenticidade e a conexão pessoal. Essa estratégia coloca a criatividade e originalidade no centro, valorizando a capacidade dos criadores de gerar conteúdo único e cativante, que ressoa autenticamente com o público.

Este artigo explora essa nova fronteira, destacando suas vantagens e como ela está reformulando a maneira como as marcas se engajam com seus públicos.

As principais diferenças entre Creator Marketing e Influencer Marketing

O Creator Marketing se distingue por sua flexibilidade e liberdade criativa, permitindo que as marcas co-construam com os criadores, captando melhor a atenção dos seguidores.

Este enfoque não se limita ao alcance e influência, mas se aprofunda em construir narrativas genuínas e engajamento autêntico. Diferentemente do Influencer Marketing, que muitas vezes se baseia em parcerias pontuais, o Creator Marketing fomenta relacionamentos de longo prazo, criando uma sensação de comunidade e continuidade. Isso gera maior confiança e lealdade entre os seguidores.

"A mudança para o Creator Marketing tem sido uma revelação," declara Thaís Bortolozzo, Coordenadora de Marketing da Forever Liss. "A autenticidade e o engajamento dos criadores resultaram em campanhas mais eficazes e memoráveis."

Enfoque na Criatividade e Originalidade. O Creator Marketing coloca o talento criativo e a originalidade no centro de suas estratégias. Ao invés de se apoiar apenas no alcance e na influência, essa dinâmica valoriza a capacidade dos criadores de gerar conteúdo único e cativante, que ressoa mais autenticamente com o público.

Maior Autenticidade e Engajamento. Os criadores de conteúdo são especialistas em construir narrativas genuínas que capturam a essência da marca de maneira natural e envolvente. Essa autenticidade fomenta um maior engajamento, pois o conteúdo é mais alinhado com os interesses e paixões da audiência.

Flexibilidade e Liberdade Criativa. O Creator Marketing é intrinsecamente flexível, necessita que as marcas co-construam ou permitam que seus criadores colaborem de maneira mais criativa e consequentemente captando melhor a atenção de seus seguidores.

Relações de Longo Prazo e Comunidade. Diferentemente do Influencer Marketing, que muitas vezes é baseado em parcerias pontuais, o Creator Marketing tende a fomentar relacionamentos de longo prazo entre marcas e criadores. Isso cria uma sensação de comunidade e continuidade.

Alcance Direcionado e Diversificado. Ao invés de depender de influenciadores com grandes seguidores, o Creator Marketing permite acessar nichos específicos e diversificados. Isso significa alcançar públicos mais engajados e interessados no que a marca tem a oferecer, além de criar novas formas de como utilizar o produto ou serviço.

Liderando a cultura. A cultura atualmente se move numa velocidade sem precedentes. Criadores estão frequentemente na vanguarda das tendências digitais e sociais, o que permite às marcas permanecerem relevantes e atualizadas.

Os benefícios do Creator Marketing

O marketing de criadores oferece benefícios únicos, como maior autenticidade, engajamento e alcance segmentado. Ao colaborar com uma grande variedade de criadores, as marcas podem aproveitar uma ampla gama de vozes e estilos, resultando em conteúdo mais diversificado e ressonante.

"O poder do Creator Marketing reside na sua capacidade de criar uma conexão genuína entre marcas e consumidores," afirma Karina Rui, CEO e fundadora da Overclock. "Os resultados falam por si: vimos um aumento notável no engajamento e nas conversões."

A colaboração em escala com criadores menores oferece às marcas acesso a comunidades mais engajadas e leais, permitindo que elas tenham maior regionalização e capilaridade, o que normalmente é um grande desafio para gestores de marcas. Esses criadores tendem a ter uma conexão mais profunda com seus seguidores se comparados a grandes influenciadores, resultando em maior confiança e influência.

Os criadores de conteúdo, muitas vezes, superam os grandes influenciadores na criação de conteúdo envolvente e inovador. Com um entendimento profundo da cultura digital, eles estão mais sintonizados com as tendências atuais e têm a flexibilidade para experimentar formatos criativos. Ao contrário dos influenciadores tradicionais, que podem se concentrar em manter uma certa imagem ou estilo, os criadores menores frequentemente desfrutam de mais liberdade criativa, o que os permite explorar diferentes maneiras de apresentar produtos e serviços. Essa abordagem mais autêntica e personalizada ressoa fortemente com audiências nas redes sociais, capturando a atenção e o interesse de maneira mais eficaz.

Executivos de grandes empresas destacaram como essa estratégia levou a um aumento significativo no alcance, consideração e vendas, mostrando o potencial dessa abordagem.

"Integrar uma rede diversificada de criadores tem sido essencial para ampliar nosso alcance e fortalecer nossa marca," explica Luiz Carlos de Lima André, Gerente de Influência da Magazine Luiza.

Tendências e desafios

O marketing de criadores está se estabelecendo como uma estratégia essencial para marcas inovadoras. Essa abordagem é particularmente eficaz em um ambiente digital em constante mudança, onde a autenticidade e a personalização são cada vez mais valorizadas pelos consumidores. Para os executivos de marcas inovadoras, adotar o marketing de criadores não é apenas uma questão de manter a relevância, mas também uma oportunidade de liderar em inovação e conexão com o público.

No entanto, trabalhar com um grande volume de criadores de conteúdo possuem diversos desafios, como:

Gestão e Escalabilidade: Coordenar e gerenciar um grande número de criadores pode ser complexo e requer sistemas eficientes para monitoramento e comunicação.

Consistência da Mensagem da Marca: Manter uma mensagem consistente e alinhada aos valores da marca pode ser desafiador com muitos criadores, cada um com seu próprio estilo e abordagem.

Qualidade e Autenticidade do Conteúdo: Assegurar que o conteúdo produzido pelos criadores reflita a qualidade e autenticidade desejada pela marca.

Medição e Análise de Resultados: Avaliar eficazmente o impacto e o retorno sobre investimento de campanhas com muitos participantes requer ferramentas de análise robustas.

Relacionamento e Engajamento: Estabelecer e manter um relacionamento produtivo com cada criador, incentivando o engajamento contínuo e a fidelidade à marca.

Surge uma solução no mercado

A BrandLovrs, é uma plataforma tecnológica que nasceu para eliminar as principais barreiras inerentes desse mercado. Sua principal missão é empoderar marcas com tecnologia para tornar fácil e escalável a gestão de campanhas com criadores de conteúdo.

Adotar a plataforma da BrandLovrs foi muito importante para nossas estratégias de marketing de influência", destaca Aruana Vaz, Analista Sênior de Marketing de Influência da Max Titanium. "A capacidade de gerenciar uma grande rede de criadores amplia significativamente o alcance de nossa mensagem. Hoje, com a BrandLovrs, ganhamos escalabilidade necessária para gerenciar uma comunidade com mais de 20.000 criadores de conteúdo. Os impactos têm sido bastante relevantes, tanto em exposição de marca quanto no aumento das vendas, alcançando as metas estabelecidas para esse canal”.

Apoiada por grandes fundos de investimento, a BrandLovrs está liderando essa mudança no mercado e oferecendo uma plataforma que permite às marcas explorar eficientemente o potencial do Creator Marketing. Na plataforma é possível:

Construir um Ativo Digital: Diferentemente de outros players do mercado, na BrandLovrs as marcas constroem suas próprias comunidades de creators, um ativo digital único e intransferível. Com a comunidade própria, a plataforma combina análise de dados demográficos e engajamento dos creators com seus resultados históricos nas campanhas da marca. Dessa forma, os times geram insights únicos, se tornam guiados por dados, otimizam semanalmente estratégias. Essa comunidade se torna um novo canal de aquisição com aumento de rentabilidade ao longo do tempo.

Ausência de intermediários: a plataforma permite às marcas se relacionarem diretamente com os criadores de conteúdo de suas comunidades. Além de features de mensageria, os pagamentos das campanhas não incluem intermediários, o que garante transparência e que 100% do seu orçamento será investido em mídia de impacto direto. Maior retorno de mídia por real investido.

Escala de Relacionamento: a tecnologia da plataforma foi construída para automatizar de ponta a ponta os processos e fluxos manuais de trabalho inerentes ao mercado de influência. Com isso, as marcas podem escalar a colaboração com milhares de criadores de conteúdo de forma simples e prática. Tal escala permite trabalhar com uma grande diversidade de creators e ter maior regionalização e capilaridade de marca.

Para as marcas que não estão satisfeitas com seus investimentos em criadores de conteúdo e influenciadores, a BrandLovrs fornece tecnologia que permite automatizar processos, eliminar intermediários e construir bases de dados proprietárias que tornam equipes mais ágeis, eficientes e com melhores resultados.