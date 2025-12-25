Biometria com IA: a nova fronteira contra fraudes no Brasil

Por Leonardo Araujo de Assis*

Com o crescimento exponencial dos ataques cibernéticos, a biometria avançada somada a IA torna-se um divisor de águas para garantir a conformidade com a regulamentação e uma questão de sobrevivência dos negócios.

O Brasil é hoje o 11º país com maior risco de fraude no mundo e o pior da América Latina, segundo o Global Fraud Index 2025.

Muito além das tecnologias de reconhecimento facial, digitais, biometria facial, entre outras as tecnologias somadas e aprimoradas por novas técnicas como a scanners de palma da mão e biometria de veias da palma, que é vista como não invasiva e conveniente para uso em ambientes internos e externos, são adequadas para sistemas de reconhecimento e autenticação, que necessitam de alto nível de segurança e versatilidade.

A precisão da biometria vascular

Tanto consumidores quanto empresas exigem métodos de autenticação de clientes mais rápidos e seguros, o que favorece a biometria vascular, considerada um dos métodos mais seguros disponíveis, com uma precisão acima de 99%, pois é extremamente difícil de clonar ou falsificar.

Essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada em ambientes que exigem alta segurança, como controle de acesso em áreas restritas, saúde (acesso a registros médicos) e serviços financeiros.

O reconhecimento de veias da palma da mão é a modalidade biométrica mais sofisticada e segura que suporta o modelo de pagamento por palma. Utiliza luz infravermelha próxima para coletar padrões de veias subcutâneas, alcançando altíssima precisão e taxas de falsos positivos praticamente nulas.

Privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados

Substituir a burocracia analógica quanto tecnologias inseguras por tecnologias que possam impulsionar a privacidade e a segurança de dados, permitirão que o usuário tenha controle sobre seus dados, cabendo a ele decidir o que, com quem, como e quando ele quer compartilhá-los. Tecnologia adequada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Identificação digital e inovação

A identificação digital ainda é relativamente nova no Brasil. No entanto as empresas que não promoverem uma identificação digital rápida e eficiente vão estar em desvantagem.

A proposta de inovação é que a tecnologia que autêntica o usuário por meio da validação da biometria combinada com outros dados, analisando e verificando pontos únicos de cada pessoa assegurarem que o usuário é quem diz ser e que está realmente ao vivo em frente ao dispositivo no momento da utilização.

A biometria palmar também está avançando com novos desenvolvimentos em reconhecimento de veias baseado em inteligência artificial, imagens infravermelhas e algoritmos de aprendizado de máquina, que estão tornando os sistemas de autenticação da palma da mão menos complexos, mais precisos, confiáveis e fáceis de usar.

Nesse sentido, a aplicação analítica da biometria baseada na palma da mão agora se insere no conjunto de outras tendências emergentes que facilitam a tecnologia móvel e os modelos empresariais em nuvem, permitindo a adoção em diversos setores.

Aplicações no varejo e setor bancário

Existem também muitos casos de uso nos setores de varejo, bancário, saúde e transporte, criando novos canais de crescimento para soluções inovadoras de segurança.

Além disso, empresas consolidadas estão priorizando igualmente o investimento em fintechs tradicionais e redes de varejo para modernizar sua infraestrutura de pagamentos e integrar soluções biométricas, o que está impulsionando o mercado.

Além disso, o endurecimento das leis de privacidade de dados nos níveis federal e estadual está forçando organizações e empresas a implementarem sistemas para melhor proteger os dados e a privacidade dos indivíduos. Isso está levando a um aumento da confiança financeira e organizacional, expandindo as oportunidades de mercado.

Projeções para 2035 e o padrão ouro de segurança

De 2025 a 2035, espera-se que o mercado de pagamentos por reconhecimento de palma, por exemplo, cresça em ritmo acelerado, impulsionado pela intensificação das regulamentações de proteção de dados, inovações mais profundas em inteligência artificial e maior confiança do consumidor na autenticação biométrica de pagamentos.

Além dos sistemas de autenticação multifatorial, o reconhecimento das veias da palma da mão está sendo rapidamente reconhecido como o padrão ouro para a obtenção de transações biométricas seguras e sem problemas.

Além disso, os sistemas de pagamento e identificação baseados na palma da mão estão se tornando úteis para a personalização do marketing.

Um sistema de pagamento baseado na palma da mão pode acessar com facilidade e precisão o perfil do cliente e fornecer promoções, recompensas ou descontos direcionados.

Sustentabilidade e o futuro dos negócios

Além disso, novos mercados estão surgindo, como o de transporte público e o de saúde, e os mercados atuais que adotam a sustentabilidade continuarão a impulsionar a transição para transações exclusivamente digitais.

E neste contexto as empresas que não estiverem alinhadas com essas tecnologias, certamente perderão grandes oportunidades de negócio, além de estarem expostas a significativas perdas financeiras.

*Leonardo Araujo de Assis é CEO da Biostation, especialista em tecnologia atuando internacionalmente nas áreas de visão computacional, reconhecimento facial, inteligência artificial e experiências imersivas.