As 5 profissões que mais farão as empresas venderem em 2025

Por Mari Genovez*

Sabemos que a área de vendas é o coração de uma empresa, pois sem esses profissionais não tem como fechar negócio. Para qualquer companhia prosperar, toda a equipe comercial precisa estar afiada. Nenhum produto ou serviço sobrevive sem vendas, pois não há crescimento se não houver uma boa equipe comercial.

Em 2025, as equipes precisarão trabalhar de forma unida, coerente e integrada. É fundamental que os profissionais estejam aptos para divulgar, de maneira clara, as soluções que a empresa oferece, gerando valor e, consequentemente, fechando negócio.

De fato, um bom time de vendas é capaz de entender a jornada de compra do seu consumidor, buscar o cliente certo por meio de um processo comercial personalizado ativo e que trabalha para facilitar a decisão de compra do cliente. Por isso, além de estarem muito bem capacitados, esses profissionais precisarão de uma boa estrutura.

Quem trabalha com vendas precisa estar atento às novas técnicas, tecnologias e às principais atualizações do mercado. Acredito que a principal habilidade que a equipe comercial precisa ter é a facilidade de adaptação, pois cada cliente é único e utilizará o produto ou serviço com objetivos diferentes.

Seja para vendas no B2B (Business to business) ou B2C (Business to consumer), os hábitos de compra e a tomada de decisão dos consumidores mudaram bastante. Hoje, quanto mais confiança e conhecimento o time comercial demonstrar, mais facilidade essa equipe terá para vender, visto que o cliente compra primeiro as pessoas que vendem para ele, depois o produto. Em 2025, mais do que nunca esses profissionais vão impulsionar o nome da empresa, garantindo estabilidade financeira e relacionamentos duradouros com os clientes.

Vale ressaltar que o mundo digital vai ser uma das maiores forças para o setor comercial, com empresas adotando tecnologias avançadas para otimizar suas operações junto com uma boa equipe de marketing. Essa junção de tecnologia e marketing vai auxiliar para que setor comercial tenha ferramentas mais eficientes para o ciclo de vendas, desde a prospecção até o pós-venda. Segundo um estudo da McKinsey, empresas que implementam automação de vendas aumentam sua produtividade em até 20%.

A integração omnicanal, ferramenta que proporciona uma experiência de compra consistente e fluida, também continuará sendo tendência em 2025. De acordo com a Harvard Business Review, empresas que adotam uma abordagem omnicanal veem um aumento de até 30% nas vendas.

Já o relatório da Gartner, empresa de pesquisa especializada em vendas, prevê que, em 2025, 75% das empresas comerciais utilizarão análises preditivas, que são usadas para determinar as respostas de compras dos clientes, e aponta oportunidades de venda cruzadas para orientar decisões de compra e vendas.

Quem são os profissionais que farão as empresas venderem em 2025?

1. O profissional de marketing

Em 2025, a junção de marketing e vendas estará mais forte do que nunca, pois é esse profissional que vai espalhar a cultura da empresa, fazer o branding (criação de marca), posicionar a empresa nas redes sociais, grandes mídias e ser responsável pela apresentação comercial.

2. SDR (Sales Development Representative )

Neste ano, na área de vendas, o SDR será um dos especialistas mais procurados. Ele será a principal ponte entre o marketing e a equipe de vendas, garantindo que apenas leads qualificados cheguem aos vendedores e gerando, assim, reuniões com público-alvo certo, aumentando a possiblidade de fechar negócio.

3. Vendedor direto e indireto

Para esse profissional, está cada vez mais claro que seu principal papel é dar bastante atenção ao cliente, perceber sua dor e seus objetivos. Para isso, ele precisa ter habilidades como autoconhecimento, empatia, inteligência emocional e boa escuta ativa, pois, hoje, não se empurra mais nenhum produto. É necessário adotar uma abordagem consultiva. Assim, o vendedor trabalha para entender profundamente as necessidades do cliente e oferece soluções personalizadas.

4. Gerente de vendas e head comercial

Esses profissionais vão liderar o time de vendas, definir as metas, elaborar estratégias, treinar a equipe e monitorar o seu desempenho. Serão fundamentais para garantir que a equipe alcance seus objetivos, contribuindo assim para o crescimento da empresa.

5. Gestor e o diretor de vendas:

São os responsáveis por elaborar estratégias, analisar os resultados obtidos pela equipe e ajustar a rota, quando necessário.

O sucesso comercial, especialmente na área de vendas, de qualquer empresa dependerá de todos esses profissionais, e os diretores e gerentes precisam disponibilizar as melhores ferramentas como treinamentos, metas alcançáveis e um ambiente saudável para que a equipe feche excelentes negócios.

*Mari Genovez é CEO da Matchez, empresa focada em prospecção de novos clientes e fortalecimento estratégico da equipe comercial. Em janeiro de 2025 ganhou o prêmio ChangeMaker Vendas da Comunicare Hub.

