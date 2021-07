Amyr Klink discute o futuro da educação hoje em evento gratuito da Cloe

A partir de hoje, 14, a Bússola transmite em parceria com a Cloe, plataforma de aprendizagem, a primeira edição do Fala By Cloe. O evento, online e gratuito, acontece das 17h às 19h30, trazendo para o centro do debate temas importantes como a inovação no ensino, os atuais desafios da educação no Brasil e as possíveis soluções em um cenário pós-pandêmico.

A discussão terá a presença de grandes nomes, como o escritor e navegador brasileiro Amyr Klink, que conduz a palestra "Uma viagem no conhecimento".

Conhecido pelas longas viagens, que depois viravam relatos em livros, Amyr irá discutir os impactos que a viagem pelo conhecimento possibilita, não só para a construção de narrativas, mas como ser humano. A ideia é trazer o quanto a educação pode ser uma ferramenta poderosíssima dentro e fora da sala de aula. Esse bate-papo acontece hoje, no primeiro dia do encontro.

Além de Amyr Klink, também estão confirmados Rita Batista (jornalista da TV Globo) apresentando o evento, Gabriela Prioli (professora e apresentadora de programa na CNN), Tiago Mattos (cofundador da Aerolito e Perestroika), Carolina Videira (fundadora da Turma do Jiló), Débora Garofalo (primeira mulher finalista do Global Teacher Prize), Emilly Fidelix (fundadora do @seligaprof), Francine Lemos (diretora executiva do Sistema B), e Janine Rodrigues (fundadora do Piraporiando).

Os interessados em participar do 1º Fala By Cloe podem se inscrever no site. Ao final do encontro, todos os participantes receberão certificados. Para assistir os encontros e enviar suas perguntas, acesse o link do evento.

