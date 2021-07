Amazonas recebe laboratórios para capacitar mão de obra em fibra ótica

A Huawei, doou quatro laboratórios para o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que serão utilizados em cursos de capacitação de mão de obra para atuar na instalação de fibra óptica (FTTH), visando atender a demanda de expansão da infraestrutura de telecomunicação para ampliar o acesso à internet de banda larga fixa. Em apoio ao ensino básico, a empresa também doou 200 tablets para a Secretaria de Educação de Parintins, que serão distribuídos para 23 escolas municipais das zonas rural e urbana da cidade.

Segundo dados do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Amazonas é um dos Estados com maiores índices de desemprego do país, com uma taxa superior a 16%. A parceria entre a Huawei e o IFAM será mais uma ferramenta de combate a essas estatísticas, por meio de cursos de capacitação gratuitos. Além, da capacitação de instaladores de fibra óptica, o Ifam também irá oferecer cursos gratuitos do Huawei ICT Academy para os alunos, que incluem capacitação em Cloud, IoT, Inteligência artificial e 5G para que eles também estejam aptos a trabalhar na indústria 4.0, impulsionando a transformação digital local.

O setor de telecomunicação é um dos que mais carece de mão de obra qualificada, havendo mais vagas que pessoas capacitadas a preenchê-las. Uma das consequências deste gap é a lenta expansão das redes de fibra óptica, que limita o acesso à internet de banda larga fixa. As regiões norte e nordeste são as que têm maior deficiência.

