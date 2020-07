Afinal, houve avanços econômicos nos 500 dias de governo Bolsonaro?

Após um ano e meio de governo Bolsonaro, e um grande trauma sendo enfrentado em 2020 por conta da pandemia, a sociedade brasileira segue polarizada. Apoiadores e críticos do governo – e das políticas adotadas – disparam opiniões divergentes e, infelizmente, nem sempre apoiadas em fatos. A consequência é uma frustração para quase todos, pois torna-se difícil entender o cenário nacional e fazer projeções.

A plataforma Bússola, uma parceria da revista Exame e do Grupo FSB, vai debater o tema nesta quarta, às 9h, com os analistas políticos Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas, da FSB Comunicação, e Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa. Reforma da previdência, redução dos juros e a recém apresentada reforma tributária, por exemplo, serão contextualizadas com o desafio de financiar as novas necessidades de distribuição de renda que surgiram com a pandemia. Também será discutido o apoio estável de boa parte da população ao governo Bolsonaro mesmo com tantas críticas e frequentes trocas na equipe ministerial. Outro assunto será a relação do Brasil com o resto do mundo, as inspirações, alianças e impactos a nossa reputação e ao comércio exterior.

