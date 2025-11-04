70% das empresas brasileiras carecem de especialistas em IA

Faltam especialistas em inteligência artificial no mercado de trabalho. 75,8% das empresas classificam como “insuficiente” a disponibilidade de talentos em IA internamente.

A pesquisa, feita pela Zappts abordou 1233 corporações nos setores de Serviços, Tecnologia, Finanças, Varejo e Indústria. Segundo ela:

20,2% afirmam que ela é “suficiente”

4% consideram a disponibilidade “adequada”

Surpreendentemente, Tecnologia é setor em situação mais crítica

No setor de Tecnologia, 71,4% das empresas consideram a disponibilidade insuficiente. O setor de Finanças vem em seguida, com 58,8%, seguido por Serviços (54,5%) e Varejo (56,2%).

O setor Industrial, apesar de também enfrentar desafios, apresenta o melhor cenário, com 35,7% relatando insuficiência e 28,6% apontando disponibilidade adequada.

“A falta de talentos especializados em IA, é hoje, um dos principais obstáculos para o avanço da tecnologia. Superá-lo exigirá ações estruturadas de formação, parcerias com o ecossistema educacional e estratégias de retenção e upskilling, com objetivos de médio e longo prazo em cada empresa.” Diz Rodrigo Bornholdt, CTO e Cofundador da Zappts.

Treinamentos se tornaram principal estratégia contra o gargalo

Em contrapartida, diante da percepção generalizada de que há uma carência desses talentos em IA, as empresas têm adotado estratégias para mitigar o gargalo.

Elas já estão se movimentando e investindo na capacitação dos funcionários, como a principal estratégia de lidar com a escassez. Segundo o levantamento:

47,6% das empresas adotaram programas de treinamento interno para qualificação em IA ,

45,2% investiram na participação em conferências e workshops,

33,1% oferecem incentivo à educação continuada,

29,9% investem em contratação de especialistas externos,

24,2% em parcerias com instituições acadêmicas,

Criação de centros de excelência também ganham força, com 23,4%.

Ainda assim, 20,2% afirmam que não adotaram nenhuma iniciativa até o momento, esse resultado acende um alerta para a falta de planos estruturados em uma parcela importante das organizações entrevistadas.

“A capacitação em inteligência artificial, também é um investimento na inteligência humana, desperta a curiosidade, criatividade e a capacidade crítica de um profissional. Por isso, formar esses talentos em IA é prepará-los para esse novo tempo e garantir que a tecnologia seja instrumento de desenvolvimento.” Finaliza Rodrigo.