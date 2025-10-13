Empresas culpam a IA por demissões — mas podem estar escondendo o verdadeiro motivo

Algumas empresas têm atribuído à inteligência artificial a responsabilidade por ondas de demissões.

No entanto, para o professor Thomas Roulet, especialista em sociologia organizacional da Universidade de Cambridge, o verdadeiro fator por trás desses cortes é a hesitação das companhias em tomar decisões diante de um cenário instável.

Apesar de alegarem que a automação e a IA generativa tornam funções obsoletas, especialmente nos setores de tecnologia e serviços profissionais, muitas empresas usam essa justificativa para mascarar as incertezas.

Roulet, afirma que as companhias estão relutantes em realocar talentos ou manter equipes diante de transformações rápidas, optando por medidas defensivas e cortes preventivos.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Em uma publicação no LinkedIn, o professor escreveu: “ouvimos falar muito sobre empresas demitindo funcionários enquanto culpam a IA, mas a perspectiva mais ampla é que as empresas estão relutantes em tomar decisões de recursos humanos com um nível tão alto de incerteza”. As informações foram retiradas de Business Insider.

Demissões ligadas à IA escondem decisões estratégicas conservadoras

Empresas que se posicionam como "AI-first" vêm promovendo cortes como parte de um reposicionamento interno.

A xAI, de Elon Musk, reduziu em um terço sua equipe de anotadores de dados para multiplicar por 10 o número de especialistas em IA voltados ao treinamento do sistema Grok.

Outra companhia, a Snorkel AI, cortou 13% de seus funcionários, priorizando áreas relacionadas ao desenvolvimento de IA e descontinuando funções consideradas mais antigas.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Essas movimentações demonstram que os cortes não estão apenas relacionados à automação, mas sim à redistribuição de foco estratégico.

Alto custo e risco de erro atrasam adoção plena da IA

Apesar da pressão por inovação, o investimento necessário para escalar o uso da IA generativa ainda é alto.

As companhias enfrentam gastos com centros de dados, chips, consumo de energia e treinamento de modelos, o que exige ajustes operacionais e de pessoal.

O medo de tomar decisões erradas leva muitas empresas a adotar posturas conservadoras em vez de transformações radicais, mesmo em áreas promissoras.

A IA torna-se, assim, um pretexto conveniente diante de uma reorganização que já seria difícil em qualquer cenário. Roulet destaca que entender essa hesitação é essencial para planejar o futuro do trabalho.

Para o pesquisador, o desafio não está apenas na adoção da tecnologia, mas na capacidade das empresas de integrar inovação com decisões humanas sustentáveis e realistas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL