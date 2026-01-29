Cinco tipos de negócios promissores para começar em 2026, segundo investidores e analistas

A onda de novos empreendimentos nos Estados Unidos segue em alta. Só em 2024, foram mais de 5,2 milhões de novos CNPJs abertos, segundo a U.S. Chamber of Commerce — um crescimento de 49% desde 2019. E tudo indica que esse número será ainda maior em 2025.

Seja pela busca por autonomia ou pela dificuldade de se recolocar após demissões em massa, a verdade é que cada vez mais profissionais estão olhando para o empreendedorismo como caminho de crescimento, inclusive jovens com bagagem técnica e espírito inovador.

Mas nem todo setor é igualmente promissor. Algumas áreas estão chamando a atenção de investidores e fundos de capital de risco, enquanto outras enfrentam barreiras para captar recursos.

A seguir, veja os cinco tipos de negócios que prometem bombar em 2026, segundo especialistas consultados pela Inc.

1. Startups baseadas em Inteligência Artificial

Não é novidade que a IA está em alta e tudo indica que vai continuar assim. Segundo a Apollo Global Management, 64% dos investimentos de capital de risco feitos na América do Norte em 2025 foram destinados a soluções de IA ou aprendizado de marca.

Porém, é um mercado altamente técnico e regulado. Os empreendedores mais bem posicionados combinam domínio técnico, visão de produto e sensibilidade ética para lidar com temas como uso de dados, privacidade e governança global.

Dica dos investidores: ferramentas de IA aplicadas a nichos de mercado, automações específicas, segurança de IA ou inteligência embutida em setores tradicionais estão no radar de grandes fundos.

2. Cibersegurança: proteger dados é o novo petróleo

Com o crescimento da IA, cresce também a atuação de agentes mal-intencionados que tentam manipular ou invadir sistemas. A previsão é que o mercado global de cibersegurança, que valia US$ 220 bilhões em 2021, chegue perto de US$ 500 bilhões até 2030.

Oportunidade para quem: tem conhecimento técnico, visão empreendedora e quer atuar com impacto real, ajudando empresas a lidar com segurança de dados, confiança em modelos de IA e segurança baseada em verificação constante.

3. Negócios em saúde digital e bem-estar

A pandemia catalisou uma transformação profunda no setor de saúde e os efeitos continuam. Startups que atuam com telemedicina, inteligência artificial para diagnósticos, saúde mental e gestão de dados clínicos seguem recebendo atenção e aportes.

Por que investir: o envelhecimento da população, a digitalização dos serviços de saúde e a demanda por soluções acessíveis tornam o setor estratégico e resiliente.

4. Soluções para educação e requalificação profissional

Com o avanço da IA, muitas profissões vão desaparecer ou se transformar radicalmente. Isso cria espaço para negócios voltados à educação continuada, capacitação técnica, desenvolvimento de soft skills e requalificação para o mercado do futuro.

Exemplo de sucesso: plataformas de aprendizado on-demand, bootcamps focados em IA, no-code/low-code, finanças, entre outros.

5. Sustentabilidade e transição energética

Negócios que oferecem soluções verdes, produtos com menor impacto ambiental ou tecnologias de energia limpa ganham tração por razões regulatórias e de mercado. Além disso, há fundos específicos focados em ESG, o que pode facilitar a captação.

De olho: produtos sustentáveis, logística reversa, energia solar para PMEs, tecnologias para economia circular e compensação de carbono são nichos com potencial.

