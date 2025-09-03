Bússola

5 dicas para criar um bom relacionamento com o consumidor e ficar pronto para a Black Friday

Prepare-se com antecedência criando uma experiência única para o seu consumidor

Para uma campanha de sucesso durante a Black Friday, é preciso, primeiro, construir conexão com os consumidores (Maksym Belchenko/Getty Images)

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h00.

Por Aluísio Cirino*

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelo varejo brasileiro, e também pelos consumidores. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o sucesso desse período não se constrói apenas no dia da promoção. Ele depende de um trabalho de antecipação, planejamento e relacionamento com o cliente.

O consumidor atual está cada vez mais atento, informado e seletivo. Mais do que descontos agressivos, ele busca marcas que compreendam seu perfil, seu comportamento digital e os fatores que realmente geram valor em sua jornada.

Estudos de mercado demonstram que essa decisão de compra começa muito antes da sexta-feira oficial: uma pesquisa da Méliuz revelou que 39,2% dos consumidores brasileiros já começam a comparar preços com meses de antecedência, enquanto apenas 3% iniciam suas buscas no dia da Black Friday.

Esse novo perfil é também mais exigente em relação à experiência. Ele espera clareza na comunicação, confiança nas ofertas e conveniência no processo de compra. Isso significa que varejistas precisam investir em ações de engajamento que transmitam transparência, criem expectativa e despertem confiança.

Aqui estão cinco dicas de estratégias que considero essenciais para transformar a Black Friday em um verdadeiro motor de vendas e relacionamento:

1. Aquecer a base de clientes

Crie campanhas de pré-Black Friday exclusivas para clientes já fidelizados. Vantagens antecipadas reforçam o senso de pertencimento e estimulam a recompra.

2. Engajar por meio de conteúdo

Não espere apenas os descontos falarem por si. Spoilers de promoções, dicas de uso dos produtos e comparativos ajudam a educar o consumidor e mantêm a marca em evidência.

3. Personalizar a comunicação

Ofertas genéricas têm cada vez menos efeito. Use dados de comportamento e histórico de compras para oferecer promoções personalizadas, aumentando relevância e conversão.

4. Investir em transparência

O consumidor está cansado de “metade do dobro”. Seja claro sobre os preços, prazos e condições. A confiança é o que garante não só a venda, mas também a fidelização.

5. Criar experiência além do desconto

Mais do que preço, o consumidor busca conveniência e relacionamento. Boas condições de entrega, atendimento ágil e canais abertos para dúvidas fazem toda a diferença.

Portanto, entenda que a Black Friday é, acima de tudo, uma oportunidade de estreitar laços com o consumidor e mostrar que a marca entende suas necessidades. Mais do que vender em um único dia, trata-se de criar uma relação de confiança que se prolonga por todo o ano.

*Aluísio Cirino é CEO e fundador da Alloyal, Loyalty Tech que entrega mais vendas, engajamento e retenção de usuários para empresas por meio de soluções personalizadas de fidelidade.

 

 

 

Acompanhe tudo sobre:Black Friday

