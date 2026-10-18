Lula nega ligação com lobista Roberta Luchsinger em nota à CNN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em nota à CNN Brasil, que jamais manteve interlocução com a empresária Roberta Luchsinger. A lobista disse à emissora que pretende fazer uma delação premiada porque não quer ser "boi de piranha".

Roberta e Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, são investigados pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência.

"Como já esclareceu em outras ocasiões, o presidente Lula jamais manteve qualquer conexão com Roberta", afirmou o presidente, em nota.

Lula também declarou que não há contratos entre a empresária e o governo federal. "É importante ressaltar que não existe nenhum contrato do governo federal com Roberta. Causa estranheza que essas declarações sejam lançadas justamente às vésperas do segundo turno da eleição", disse.

Segundo o presidente, o Brasil já viu, em outros processos eleitorais, a divulgação de denúncias sem comprovação.

"A repetição desse expediente representa uma tentativa irresponsável de tumultuar o processo democrático e interferir na livre escolha dos eleitores", afirma na nota.