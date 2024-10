Vítimas de tiroteio no Complexo de Israel foram baleadas em três vias expressas diferentes

Provocado por reação de bandidos a uma operação policial no Complexo de Israel, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o tiroteio que fechou a Avenida Brasil por duas horas e 40 minutos, e chegou a paralisar serviços de transporte público, como BRTs e trens, afetando a rotina de milhares de cariocas, nesta quinta-feira, deixou três mortos por balas perdidas em três importantes vias expressas. O motorista Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, foi atingido na cabeça após um tiro atravessar o para-brisa do caminhão de entregas que ele dirigia. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após passar por uma cirurgia em um hospital na Baixada Fluminense.

O veículo dirigido por Geneilson trafegava na pista sentido Rio da Rodovia Washington Luiz, na altura do quilômetro 123, próximo ao Trevo das Missões, quando teve o vidro perfurado. Já o motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, foi atingido por um tiro que entrou pelo vidro traseiro do carro. O automóvel passava pela Linha Vermelha, em um acesso que liga a via à Rodovia Washington Luiz, na altura do Parque Duque, em Duque de Caxias.

O terceiro baleado a perder a vida foi Renato Oliveira, de 48 anos, que trabalhava em uma empresa que presta serviços à Marinha. Ele era passageiro de um ônibus da linha 493 (Central x Ponto Chic), da empresa Tinguá, e estava cochilando em um dos bancos quando foi atingido na cabeça. O tiro entrou por uma das janelas do coletivo, na pista de descida da Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta. Os três locais ficam a distâncias que variam de 200 metros a dois quilômetros da Cidade Alta, onde ocorreu a operação da PM.

A polícia também trabalha com a hipótese de que disparos tenham sido feitos de outras comunidades do Complexo de Israel (Cinco Bocas, Pica-Pau, Vigário Geral e Parada de Lucas). A região tem territórios controlados pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele teria determinado que tiros fossem disparados em direção às vias expressas para supostamente facilitar sua fuga do local.

Durante o tiroteio, uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate da PM chegou a ser alvo de disparos feitos por bandidos da Cidade Alta, quando trafegava na Rodovia Washington Luiz, próximo ao Trevo das Missões. O carro não foi perfurado e nenhum policial foi ferido. Além dos três mortos, outras três pessoas também ficaram feridas por balas perdidas durante a operação da PM. Todas foram medicadas e não correm risco de morte. Já um homem de 19 anos foi preso após ser encontrado ferido por policiais. Ele estava com um rádio de comunicação e uma granada.

O que diz a PM

Em nota, a PM confirmou a prisão do suspeito, detido com a granada. "A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, na quinta-feira (24/10), de acordo com policiais militares do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), os agentes que participavam da operação do 16º BPM, com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), a bordo de uma ambulância de socorro conforme a ADPF 635, ouviram vários disparos de arma de fogo e explosões quando estavam próximos ao Viaduto Trevo das Missões.

Os policiais desembarcaram da viatura e avistaram criminosos atirando em direção ao viaduto. Neste momento, houve revide e um homem foi atingido. Uma granada e um rádio comunicador foram apreendidos. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP."