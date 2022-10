Veja quem são os 27 governadores eleitos nas eleições de 2022

Nas eleições deste domingo, 12 estados escolheram o seu governador. Desta vez, quatro candidatos à reeleição venceram a corrida para os governos estaduais: Marcos Rocha (União Brasil) com 52,54% dos votos válidos em Rondônia, Wilson Lima (União Brasil) com 56,67% no Amazonas e Renato Casagrande (PSB) com 53,80% dos votos válidos no Espírito Santo.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu Fernando Haddad. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi eleito governador pela segunda vez.

Quinze estados já haviam decidido o governador no primeiro turno, como Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal , Mauro Mendes no Mato Grosso e Ratinho Júnior (PSDB) no Paraná .

Os candidatos eleitos tiveram a maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, pelo menos.

Em 2010, foram 18 governadores eleitos no primeiro turno. Em 2014, 13 estados também definiram o governo estadual sem necessidade de segundo turno. No pleito de 2018, 13 estados escolheram o seu governador no primeiro turno.

Governadores eleitos no segundo turno

Alagoas : Paulo Dantas (MDB)

Amazonas : Wilson Lima (União Brasil)

Bahia: Jerônimo (PT)

Jerônimo (PT) Espírito Santo : Renato Casagrande (PSB)

Mato Grosso do Sul : Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba : João (PSB)

Pernambuco : Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul : Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia : Coronel Marcos Rocha (União Brasil)

Santa Catarina : Jorginho Mello (PL)

Sergipe : Fábio (PSD)

São Paulo: Tarcísio (Republicanos)

Governadores eleitos no primeiro turno

Acre : Gladson Cameli (PP)

Amapá : Clécio (Solidariedade)

Ceará : Elmano de Freitas (PT)

Distrito Federal : Ibaneis Rocha (MDB)

Goiás : Ronaldo Caiado (União Brasil)

Mato Grosso : Mauro Mendes

Maranhão: Carlos Brandão (PSB)

Carlos Brandão (PSB) Minas Gerais : Zema (NOVO)

Paraná : Ratinho Júnior (PSD)

Pará : Helder (MDB)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Rio de Janeiro : Cláudio Castro (PL)

Rio Grande do Norte : Fátima Bezerra (PT)

Roraima : Antônio Denarium

Tocantins: Wanderlei Barbosa

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

