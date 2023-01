'Vamos promover ainda mais boas práticas agrícolas', diz Medeiros em posse

A nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, garantiu que vai promover o incentivo à agricultura familiar com boas práticas agrícolas. Durante discurso de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), ela disse que irá garantir compromisso com de reforçar compromisso com sustentabilidade socioambiental.

"Vivemos em uma sociedade em profundas transformações, que exige de nós a construção permanente de novas relações entre as pessoas e o banco. Atuamos na cadeia de valor do agronegócio, dos agricultores familiares aos grandes conglomerados", disse. "Vamos promover ainda mais as boas práticas agrícolas, com apoio destacado à agricultura familiar."

Ao citar o empreendedorismo, a nova presidente do banco declarou que quer assumir compromisso com funcionários, clientes e sociedades. "Vamos entregar um banco sob medida para cada cliente, superando as expectativas dos mais diversos públicos", afirmou. "Sociedade exige de nós novo relacionamento de pessoas com banco." Referindo-se ao secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, ela declarou que "dar crédito é acreditar nas pessoas". "Nós acreditamos nos brasileiros."

No discurso, Medeiros também afirmou que a diversidade ainda precisa avançar bastante no banco. Sendo a primeira mulher a assumir a presidência da instituição, ela disse que "não vamos ficar apenas no aspecto simbólico da minha nomeação", garantindo ações concretas para aumentar a diversidade.

'Assumo o compromisso de entregar resultados relevantes para acionistas'

A nova presidente reforçou o compromisso de entregar "resultados relevantes" para os acionistas do banco e destacou que a instituição "somará esforços" com a equipe econômica do governo.

"Agradeço aos 85 mil colegas do banco pelo acolhimento caloroso à minha indicação. Minha indicação significa o reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento deste time. Me sinto honrada pela oportunidade de liderá-lo como funcionária de carreira que sou. A melhor forma de agradecer é assumir o compromisso de continuar a entregar resultados relevantes para os acionistas e contribuir para o desenvolvimento do País", afirmou.

Em cerimônia de posse, Tarciana agradeceu a indicação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Somaremos esforços com Haddad para construir um país próspero e sustentável. Queremos ser uma empresa que promove desenvolvimento da sociedade de forma eficiente", completou.

Ela destacou que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na instituição e a diversidade no quadro de funcionários do banco. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participam do evento a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo.

Transparência e diálogo

Tarciana Medeiros citou a excelência dos modelos de governança da instituição e suas subsidiárias, coligadas e companhias nas quais o BB tem participação. "Minha gestão será marcada pela transparência e pelo diálogo franco e aberto", prometeu.

A nova presidente do banco destacou ações para o desenvolvimento de melhores soluções e produtos em áreas como seguros, previdência, consórcios, meio de pagamentos, mercados de capitais, entre outros.

"Nos sentiremos realizados de ter participado da transformação do País em nação que valoriza o povo. Essa transformação do País vai levar a menos desigualdade e mais oportunidades para todos", completou.

Primeira mulher a presidir a instituição, Tarciana é funcionária do BB há 22 anos e, antes da indicação para a presidência, era gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas. Ela é formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.