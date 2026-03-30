Valdemar critica candidatura de Caiado: 'direita deveria se unir'

Valdemar Costa Neto, presidente do PL: 'Lula e Flávio estarão no segundo turno' (Valter Campanato/Agência Brasil)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 30 de março de 2026 às 15h19.
Última atualização em 30 de março de 2026 às 15h39.
O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 30, que, independentemente de outras candidaturas na eleição presidencial deste ano, o segundo turno será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado (PSD) foi oficializado pelo seu partido como pré-candidato à Presidência.
“Todos nós sabemos que podem ter outros candidatos a presidente, mas no segundo turno estarão Flávio e Lula”, disse em conversa com jornalistas, após almoço com empresários promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, criado pelo ex-governador de São Paulo, João Doria.
Valdemar disse que Caiado tem prestígio e alta aprovação, mas afirmou que ainda tem dúvidas sobre a viabilidade da candidatura. O dirigente partidário acrescentou que o ideal seria que todos os nomes da direita apoiassem Flávio, evitando um segundo turno.
“Tenho certeza de que Caiado, que é de direita, vai nos acompanhar [em um eventual segundo turno]”, disse.
O presidente do PL também fez um aceno aos governadores de direita ao afirmar que Flávio, se eleito, convidará todos que tenham boa aprovação para participar do governo.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato do PSD à Presidência nas eleições de 2026, disse o presidente do partido, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira, 30.
"Ronaldo Caiado tem mais chance de chegar no segundo turno e chegando no segundo turno, ele vencerá as eleições. Ronaldo Caiado vai ser o candidato a presidente da República do nosso partido", disse Kassab, no evento J.Safra Macro Day, realizado em São Paulo.
Na semana passada, Ratinho Jr, governador do Paraná, desistiu do pleito, e a disputa final ficou entre Caiado e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.
Na conversa, Kassab fez críticas a Lula e aos Bolsonaro e disse que a campanha de Caiado deverá se centrar em propostas para melhorar a saúde, a educação e a segurança e combater a corrupção.
"Nos últimos governos, tanto a família Bolsonaro quanto a família petista tiveram as suas oportunidades. A gente quer que venha alguém que ainda não teve oportunidade e foi muito bem-sucedido em todas as missões que teve na sua carreira e não tem nada que depõe contra a sua honestidade e sabe montar equipes e possa vencer as eleições e melhorar o Brasil. O Brasil é um país extraordinário, mas dá para melhorar muito", afirmou.
Kassab, no entanto, disse que rejeita o rótulo de terceira via. "Primeiro é não se apresentar como uma terceira via, porque não é. É uma alternativa. As pesquisas, todas elas, indicam que tanto Flávio Bolsonaro, quanto o presidente Lula, eles têm uma rejeição em torno de 40%", afirmou.