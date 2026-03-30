Valdemar critica candidatura de Caiado: 'direita deveria se unir'

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 30, que, independentemente de outras candidaturas na eleição presidencial deste ano, o segundo turno será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado (PSD) foi oficializado pelo seu partido como pré-candidato à Presidência.

“Todos nós sabemos que podem ter outros candidatos a presidente, mas no segundo turno estarão Flávio e Lula”, disse em conversa com jornalistas, após almoço com empresários promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, criado pelo ex-governador de São Paulo, João Doria.

Valdemar disse que Caiado tem prestígio e alta aprovação, mas afirmou que ainda tem dúvidas sobre a viabilidade da candidatura. O dirigente partidário acrescentou que o ideal seria que todos os nomes da direita apoiassem Flávio, evitando um segundo turno.

“Tenho certeza de que Caiado, que é de direita, vai nos acompanhar [em um eventual segundo turno]”, disse.

O presidente do PL também fez um aceno aos governadores de direita ao afirmar que Flávio, se eleito, convidará todos que tenham boa aprovação para participar do governo.

Caiado será candidato do PSD

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato do PSD à Presidência nas eleições de 2026, disse o presidente do partido, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira, 30.

"Ronaldo Caiado tem mais chance de chegar no segundo turno e chegando no segundo turno, ele vencerá as eleições. Ronaldo Caiado vai ser o candidato a presidente da República do nosso partido", disse Kassab, no evento J.Safra Macro Day, realizado em São Paulo.

Na semana passada, Ratinho Jr, governador do Paraná, desistiu do pleito, e a disputa final ficou entre Caiado e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

Na conversa, Kassab fez críticas a Lula e aos Bolsonaro e disse que a campanha de Caiado deverá se centrar em propostas para melhorar a saúde, a educação e a segurança e combater a corrupção.

"Nos últimos governos, tanto a família Bolsonaro quanto a família petista tiveram as suas oportunidades. A gente quer que venha alguém que ainda não teve oportunidade e foi muito bem-sucedido em todas as missões que teve na sua carreira e não tem nada que depõe contra a sua honestidade e sabe montar equipes e possa vencer as eleições e melhorar o Brasil. O Brasil é um país extraordinário, mas dá para melhorar muito", afirmou.

Kassab, no entanto, disse que rejeita o rótulo de terceira via. "Primeiro é não se apresentar como uma terceira via, porque não é. É uma alternativa. As pesquisas, todas elas, indicam que tanto Flávio Bolsonaro, quanto o presidente Lula, eles têm uma rejeição em torno de 40%", afirmou.