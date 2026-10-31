Vale-refeição poderá ser usado em qualquer maquininha? Entenda as novas regras

RESUMO ＋ As novas regras do vale-alimentação (VA) e do vale-refeição (VR), previstas no Decreto nº 12.712/2025, devem ampliar a rede de estabelecimentos que aceitam os benefícios. A interoperabilidade plena, prevista para novembro de 2026, permitirá o compartilhamento das redes credenciadas entre diferentes operadoras. Apesar das mudanças, os recursos continuarão destinados exclusivamente à compra de alimentos e refeições. O decreto também estabelece restrições a benefícios como cashback e serviços sem relação com a alimentação, além de prever fiscalização e sanções para empresas que descumprirem as regras.

O pacote de mudanças nas regras do vale-alimentação (VA) e do vale-refeição (VR) deve ampliar a rede de estabelecimentos que aceitam os benefícios. Prevista no Decreto nº 12.712/2025, a interoperabilidade permitirá que cartões de diferentes operadoras sejam aceitos em comércios credenciados, independentemente da bandeira.

A implementação da interoperabilidade plena tem prazo até novembro deste ano e busca aumentar a concorrência entre as empresas de benefícios e facilitar o uso dos cartões pelos trabalhadores. Isso não significa, porém, que o saldo poderá ser usado para qualquer tipo de compra, já que os recursos continuam destinados exclusivamente à compra de alimentos e refeições.

As regras do decreto se aplicam às empresas que concedem ou operam os benefícios, mesmo quando não estão inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Confira respostas para as principais perguntas dos trabalhadores:

Posso passar meu VR em qualquer lugar?

A interoperabilidade permitirá que diferentes cartões sejam aceitos em estabelecimentos credenciados, sem depender exclusivamente da rede de uma única operadora. Isso deve ampliar as possibilidades de uso do benefício.

No entanto, a mudança não transforma o VR em um cartão de débito comum. O dinheiro disponibilizado para alimentação deve continuar sendo utilizado para a compra de refeições e alimentos, conforme a finalidade prevista na legislação.

Meu VR/VA será aceito em qualquer maquininha?

Segundo o Ministério do Trabalho, sim. Com a integração total entre as bandeiras, diferentes sistemas e redes de pagamento, será permitido o uso de qualquer cartão em qualquer maquininha.

Posso usar VA em restaurante? Mercados aceitam VR?

O vale-alimentação e o vale-refeição têm a mesma finalidade geral de custear a alimentação, mas são modalidades tradicionalmente associadas a diferentes tipos de compra. O VA é usado principalmente para adquirir gêneros alimentícios, enquanto o VR é voltado ao pagamento de refeições prontas.

O Decreto nº 12.712/2025 estabelece regras para a operação dos dois benefícios e prevê o compartilhamento da rede de estabelecimentos credenciados. A interoperabilidade, no entanto, não elimina a destinação específica dos recursos nem significa que qualquer estabelecimento poderá aceitar qualquer modalidade sem observar as regras aplicáveis.

Na prática, a possibilidade de pagamento depende da habilitação do estabelecimento e da modalidade de benefício aceita.

VA e VR poderão ser usados na academia?

Não. Segundo a pasta, o PAT é exclusivo para alimentação. O decreto proíbe o uso do benefício para qualquer outro fim, como crédito, cashback, plano de saúde, cursos ou academias.

Como ficam cartões de recompensa e benefícios que vão além da alimentação?

O decreto reforça que os recursos destinados ao vale-alimentação e ao vale-refeição devem ser utilizados exclusivamente para a compra de alimentos e refeições.

A norma também proíbe a concessão de vantagens e benefícios sem relação direta com a promoção da saúde e da segurança alimentar do trabalhador. O texto cita, entre outros exemplos, serviços ligados a atividades físicas, lazer, planos de assistência à saúde, estética, cursos de qualificação e condições de financiamento ou crédito.

O Ministério do Trabalho também aponta que o uso dos recursos de alimentação para financiar serviços ou benefícios alheios a essa finalidade, como academias e programas de cashback, configura desvio de finalidade.

Isso não significa que todo cartão que reúna diferentes funcionalidades seja automaticamente proibido. O ponto central é a destinação dos recursos: o saldo concedido como VA ou VR deve respeitar sua finalidade legal, sem ser desviado para custear produtos ou serviços que não estejam relacionados à alimentação.

O empregador pode continuar oferecendo um cartão de rede fechada (única empresa operadora em todas as etapas)?

A pasta afirma que sim, desde que a empresa facilitadora atenda menos de 500 mil trabalhadores. A bandeira do cartão que atende mais de 500 mil trabalhadores deverá migrar para o modelo aberto em até 180 dias (maio/2026), ampliando a concorrência entre as facilitadoras.

O que acontece se meu cartão não funcionar em qualquer restaurante ou mercado?

A interoperabilidade prevista no Decreto nº 12.712/2025 busca ampliar a aceitação dos cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) em estabelecimentos credenciados, permitindo que diferentes operadoras compartilhem suas redes. Isso não significa, porém, que todos os restaurantes e mercados serão obrigados a aceitar qualquer cartão imediatamente.

O funcionamento do benefício depende da habilitação do estabelecimento e da implementação das regras pelas empresas responsáveis pelos cartões. A interoperabilidade busca reduzir as restrições de aceitação entre diferentes redes, ampliando as opções disponíveis aos trabalhadores.

As empresas facilitadoras que operam no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), por sua vez, devem cumprir as obrigações previstas no decreto, inclusive as relacionadas à interoperabilidade.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho. Caso sejam percebidas irregularidades, essas empresas poderão ser autuadas e descadastradas do programa.

O descadastramento pode afetar o acesso às vantagens fiscais vinculadas ao PAT. Por isso, se uma empresa facilitadora deixar de cumprir as obrigações, poderá sofrer as sanções, incluindo a exclusão do programa.

VA pode ser descontado com atestado médico?

Nas orientações oficiais sobre o PAT, o Ministério do Trabalho informa que o benefício deve considerar os dias trabalhados, mas também esclarece que é permitido concedê-lo durante determinados períodos de afastamento, incluindo férias, descanso semanal remunerado e os primeiros 15 dias de afastamento para tratamento de saúde.

Assim, as regras do PAT não estabelecem uma proibição geral de conceder o benefício durante afastamentos. A aplicação ao caso concreto depende das condições do benefício e das normas pertinentes.