Vai chover no Carnaval? Temperaturas podem superar os 30°C durante o feriado; veja previsão

Com a proximidade do carnaval, o folião ansioso para curtir os blocos pelas capitais brasileiras se pergunta como deve se preparar. Levar capa de chuva? Protetor solar? A aposta mais correta, entretanto, seria investir nos dois. Com a diminuição de intensidade do El Niño a partir deste início de fevereiro, as temperaturas devem se aproximar dos 35°C e as chuvas serão menos presentes pelo Sudeste e Sul.

O mesmo, entretanto, não ocorre para outras regiões do Brasil. No Norte e no Nordeste, há previsão de fortes chuvas para Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Rio Grande do Norte e Bahia.

Veja as expectativas para algumas capitais

No Rio de Janeiro, a tendência para o primeiro dia de carnaval, na próxima sexta-feira (09), é de sol pela manhã com aumento gradativo de nuvens que deverão ocasionar em pancadas de chuva na parte da tarde e noite. A temperatura máxima deve permanecer em 34°C e, a mínima, 22°C. A previsão para sábado e domingo na capital carioca mantém a amplitude térmica de sexta, com as mesmas expectativas de chuvas e de nuvens em deslocamento durante a tarde.

O panorama dos cariocas só deve mudar na segunda-feira, com chuvas distribuídas ao longo de todo o dia, temperatura máxima em 29°C e mínima em 24°C. Já terça e quarta serão espelhos de previsões esperadas: sol, muitas nuvens e períodos do dia bastante nublados. A temperatura nesses dias deve variar com máxima de 32°C, e mínima de 24°C.

Em São Paulo, a próxima sexta-feira será marcada por pancadas de chuva na parte da tarde e tempo aberto à noite. Com alta probabilidade de ocorrência de arco-íris, segundo o Climatempo, a temperatura máxima deve atingir os 30°C, e a mínima, 19°C.

Sábado e domingo devem registrar máximas de 31°C e mínimas de 20°C, com manhãs nubladas e chuvas na parte da tarde e noite. Já segunda, terça e quarta, ainda com registros possíveis de sol, podem também receber chuvas a qualquer hora do dia. Na segunda, a mínima é prevista é de 21°C, e a máxima de 23°C.

No Recife, os foliões devem se preparar para os dias nublados com temperaturas máximas de 30°C e mínimas de 25°C para todos os dias de carnaval. Chuvas estão previstas para ocorrerem de maneira rápida na sexta e no sábado. Já no domingo e na segunda, ela deve ser mais presente na tarde e na noite. Para terça, é esperado chuva de manhã e noite com pouca nebulosidade. A quarta-feira de cinzas será também com distribuição de chuvas pela tarde e noite.

O mesmo pode ser considerado para Olinda, também referência de carnaval em Pernambuco.

Na Bahia, em Salvador, são esperadas fortes chuvas para a madrugada de sexta-feira e ventos de até 19km/h durante um dia com precipitação também pela manhã e na noite. Sábado e domingo de carnaval terão temperaturas e amplitudes semelhantes com máxima de 31°C e mínima de 24°C, além de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia.

O tempo para a capital baiana muda para majoritariamente chuvoso a partir de segunda-feira, com precipitações registradas para todo o dia. A expectativa é a mesma para terça e quarta de cinzas.

Entenda a previsão para cada região do Brasil

Norte: chuvas no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul e leste do Pará, Amapá e norte do Tocantins. Em Roraima, nordeste do Amazonas e noroeste do Pará, há previsão de pouca chuva.

Nordeste: o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas em forma de pancadas na faixa leste e interior do norte da região, principalmente no Maranhão, Ceará, sertão de Pernambuco e Paraíba, Sergipe, Alagoas e sul da Bahia. No oeste da Bahia e Piauí, são previstos menores acumulados de chuvas.

Centro-Oeste e Sudeste: são esperadas pancadas de chuvas em áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, leste de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas demais áreas, são previstos menores acumulados de chuvas.

Sul: acumulados de chuvas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no centro-norte do Paraná, a previsão é de menores acumulados.