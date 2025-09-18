STF abre inquérito contra Bolsonaro, filhos e aliados por relatório da CPI da Covid

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 24 aliados. A investigação apura suspeitas de que eles tenham estimulado comportamentos inadequados no combate à pandemia de Covid-19, com base no relatório final da CPI da Covid, concluída em 2021.

Entre os alvos estão os três filhos do ex-presidente — o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Também entram na lista as deputadas federais Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), além dos ex-ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo, entre outros.

Relatório da CPI da Covid

Na decisão, Dino destacou que a investigação parlamentar reuniu indícios de crimes contra a Administração Pública, especialmente em contratos suspeitos.

"A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de 'fachada' para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI", escreveu o ministro.

Com a determinação, a Procuradoria-Geral da República deverá se manifestar sobre os próximos passos do inquérito.