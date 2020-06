SP teve diminuição de 144 mortes em relação à semana anterior, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que foram registrados 144 óbitos a menos pela covid-19 na última semana, encerrada no domingo, 28, em relação à semana anterior. Entre os dias 22 e 26 foram registrados 1.734 óbitos pela doença no Estado.

“É uma boa notícia que deve ser registrada, mas evidentemente com moderação”, disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “Vamos manter o foco nas medidas de controle da pandemia, aumentar capacidade de testagem e também no atendimento do sistema de Saúde no Estado de São Paulo”, completou.

Na última semana, o governo atualizou as orientações de isolamento social e abertura da economia do estado. Com isso, a capital está autorizada a reabrir bares e restaurantes porque “avançou” para a chamada fase amarela do plano do governo. No entanto, regiões do interior precisarão fechar o comércio mais uma vez como resposta às altas nas infecções.