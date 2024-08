Sistema com alerta mais 'intrusivo' de desastres climáticos será lançado hoje

O governo lança o novo sistema de alerta sobre desastres climáticos, que funcionará de forma mais "intrusiva" nos celulares da população. Nesta quarta-feira, 7, a Anatel e os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e das Comunicações vão conceder uma coletiva de imprensa para anunciar o projeto-piloto do sistema, que se chama Defesa Civil Alerta.

A nova tecnologia, criada em parceria entre a Anatel e as quatro grandes operadoras de telefonia, será inicialmente testada em onze municípios brasileiros. Veja a lista:

Roca Sales (RS)

Muçum (RS)

Blumenau (SC)

Gaspar (SC)

Morretes (PR)

União da Vitória (PR)

São Sebastião (SP)

Cachoeiro do Itapemirim (ES)

Indianópolis (MG)

Petrópolis (RJ)

Angra dos Reis (RJ)

O sistema vai utilizar a rede de telefonia celular para emitir alertas com aviso sonoro e vibratório, que se sobressaem a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário. O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. Com o novo sistema, os residentes em áreas de risco e também visitantes que estejam passando pelo local vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio e também no modo silencioso. Para isso, serão necessários celulares compatíveis e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G no momento do envio da mensagem.

Qual a diferença entre o novo sistema da Defesa Civil para o antigo?

O sistema vai ter avisos mais "intrusivos" para a população,o que significa que as mensagens nos celulares dos usuários vão ter sons e mensagens na tela do aparelho que irão se sobrepor aos demais aplicativos.

Outra diferença ao serviço que se tem hoje é que o novo sistema irá dispensar cadastro prévio pelos usuários – com indicação de endereços de interesse. Os alertas serão feitos para determinadas regiões, alcançando aparelhos dentro do perímetro delimitado.

Como verificar se o sistema está disponível para o meu celular?

Em dispositivos Android, é possível encontrar essa informação seguindo os passos:

1. Acesse “Configurações” no seu telefone.

2. Em seguida abra a opção “Sobre o telefone” e procure por “Informações do software” ou um nome similar.

3. Em “Informações do software” é possível encontrar a versão do sistema operacional do seu dispositivo.

Em dispositivos com sistema operacional iOS, o processo é semelhante:

1. Abra “Ajustes”.

2. Toque em “Geral”.

3. Selecione “Sobre” e aparecerá a versão do seu aparelho.