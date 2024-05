Sistema com alerta mais 'intrusivo' de desastres climáticos deve ser lançado nas próximas semanas

O "cellbroadcast" é um sistema de alerta de desastre. A Defesa Civil aciona o sistema quando há uma emergência - alertas são emitidos por mensagens ou sons nos celulares de determinada área.

Lula sinaliza ajuda a empresas do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, neste domingo 5, uma série de ações prioritárias que devem ser tomadas pelo governo federal para lidar com os efeitos dos desastres causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.

As declarações ocorreram em uma reunião com autoridades, aberta à imprensa, num centro de operações do Exército na zona leste de Porto Alegre. Na ocasião, Lula estava ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), dos presidentes da Câmara e Senado e de ministros do Executivo e do Judiciário.

Correios recebem doações para vítimas das chuvas no RS

As agências dos Correios nos estados de São Paulo e do Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, receberão, a partir desta segunda-feira, 6, doações para as vítimas das fortes chuvas que caem no estado gaúcho e provocaram mortes, deixaram pessoas desabrigadas, feridas e desaparecidas, além de diversos prejuízos e estragos nas infraestruturas locais. A estatal transportará gratuitamente os donativos, sem nenhum custo aos doadores.

De acordo com Defesa Civil estadual, instituição parceira dos Correios nesta ação, no momento, são necessárias doações de alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. Os Correios irão doar objetos de refugo que estavam sob sua guarda - encomendas que passaram por todas as tentativas de entrega aos destinatários, não foram procurados por eles, nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, os desabrigados dos municípios gaúchos receberão itens de vestuário e utensílios domésticos.