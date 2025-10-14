Senado aprova projeto que endurece penas para crimes violentos e dá mais rigor ao desarmamento

O projeto altera ainda o Estatuto do Desarmamento, ao instituir um novo tipo penal para o uso de armas de origem ilícita ou de uso proibido, como armamentos automáticos e de longo alcance.

Nesse caso, a pena prevista varia de dez a vinte anos de prisão. O texto também determina que o uso desse tipo de armamento agrava as penas para os crimes de comércio e tráfico internacional de armas, que passam a ser classificados como hediondos.