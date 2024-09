Segunda quinzena de setembro deve ser menos quente e com pancadas de chuva em todas as regiões

Após a intensificação do calor em grande parte do país, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva nesta semana em todas as regiões do Brasil. O alerta de "muitas nuvens com pancadas isoladas" é valido para estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Essa tendência pode ser explicada devido ao auge da estação seca no Brasil se dar em agosto e no começo do mês de setembro, segundo o MetSul. Por outro lado, na segunda metade deste mês, historicamente, a chuva começa lentamente a retornar para as áreas secas do Centro do Brasil, que vêm sofrendo com queimadas.

A empresa de meteorologia indica que deve chover nos próximos 15 dias em pontos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Entretanto, as precipitações em muitas áreas "devem ser mal distribuídas e em baixo volume". A maior concentração de precipitações, por sua vez, deve ocorrer na região Sul.

Altas temperaturas

O MetSul mostra que a segunda metade de setembro deve ser menos quente do que os primeiros dias do mês em algumas áreas, porém, o padrão de temperaturas muito acima do anormal para esta época do ano deve atingir o Centro-Oeste, Sudeste e norte da região Sul.

Assim como na primeira quinzena do mês, o Centro-Oeste do país vai registrar máximas acima de 40ºC. Um fenômeno semelhante é observado na região Sudeste do país.

"O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo seguirão com o padrão de temperaturas muito altas e bastante acima da média no período, com um grande número de tardes apresentando máximas próximas ou acima dos 40ºC", prevê o MetSul.

Na cidade de São Paulo, por sua vez, embora seja previsto um "número maior de tardes com marcas agradáveis na comparação com a primeira metade do mês", também são previstos dias com calor forte a intenso até o fim do mês.

A empresa meteorológica considera haver uma "elevada probabilidade de que várias localidades do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil terminem o mês como o setembro mais quente já observado desde o começo das medições".