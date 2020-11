Sebastião Melo vence Manuela D’Ávila e será novo prefeito de Porto Alegre

Numa disputa cheia de reviravoltas, Sebastião Melo (MDB) venceu Manuela D’Ávila (PCdoB) nas eleições de 2020 e será o novo prefeito de Porto Alegre (RS). Com 97% das urnas apuradas, ele ficou com 54% dos votos, enquanto Manuela teve 45%.

Melo que, um dia antes da votação para primeiro turno, aparecia com 25% das intenções de voto, pela pesquisa Ibope de 14 de novembro, contra 40% de Manuela e 17% do atual prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), conseguiu dar um salto nas últimas semanas.

Em pesquisa Ibope realizada na véspera, Melo e Manuela pareciam empatados tecnicamente, com 49% e 51% das intenções, respectivamente. Já na pesquisa realizada há uma semana, o número era trocado, com 54% para Melo e 46% para Manuela. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos

Melo ganhou votos durante a campanha, devido a alguns revezes sofrido pelo atual prefeito de Porto Alegre, que sofreu um pedido de impeachment, além de ter seu vice Gustavo Paim (PP), disputando a eleição numa chapa própria.]

Deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo MDB desde 2019, Sebastião Melo foi vice-prefeito de Porto Alegre em governo do PTD de 2013 a 2016. Nos quinze anos anteriores, ocupou o cargo de vereador na cidade.

Nasceu em Piracanjuba, cidade do interior de Goiás, mas se considera porto-alegrense desde 1978, quando chegou à região. Filiou-se ao PMDB (antigo nome do MDB) anos após a sua chegada.