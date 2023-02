São Paulo abre mais de 21 mil novos CNPJs em janeiro

Janeiro de 2023 foi o mês com maior número de abertura de empresas no estado de São Paulo. Foram registrados 21.292 novos CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

No cálculo não estão contabilizados os Microempreendedores Individuais (MEI), uma vez que o registro desta categoria é de competência federal. Mesmo sem considerar esta parcela de empresas, este é o melhor desempenho do período já registrado desde o início da série histórica, em 1998. O número também é 7,8% maior se comparado com o mesmo mês do ano passado.

Por atividades econômicas, os setores que mais abriram CNPJs foram:

comércio e reparação de veículos de carros e motos (24,07%);

atividades administrativas e serviços complementares (13,34%)

e atividades profissionais, científicas e técnicas (12,31%)

De acordo com a Jucesp, a digitalização dos trâmites permitiu desburocratizar os processos para as novas constituições de CNPJs. Processos que levavam de 4 a 5 dias para serem concluídos atualmente chegam a ser finalizados em até 24 horas.