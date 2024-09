A ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul Rose Modesto (União Brasil) tem 31% das intenções de voto seguida pelo deputado federal Beto Pereira (PSDB) com 25% na disputa pela prefeitura de Campo Grande, de acordo com pesquisa Quaest encomendada pela TV Morena, afiliada da Rede Globo, e divulgada nesta terça-feira 17. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro lugar.

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), aparece em terceiro com 16% das intenções de voto. A deputada federal Camila Jara (PT) tem 8% das intenções de voto. Beto Figueiró (NOVO) tem 4% e Luso de Queiroz (PSOL) 1%.

Na comparação com pesquisa anterior, divulgada em 27 de agosto, Rose Modesto oscilou dois pontos percentuais para baixo, saindo de 33% para 31%. Beto Pereira cresceu 10 pontos percentuais sobre os 15% que tinha no mês passado. Adriane oscilou dois pontos positivos e os demais não registraram uma variação significativa.

Intenções de voto em Campo Grande:

Rose Modesto (União): 31%

Beto Pereira (PSDB): 25%

Adriane Lopes (PP): 16%

Camila Jara (PT): 8%

Beto Figueiró (Novo): 4%

Luso de Queiroz (Psol): 1%

Jorge Batista (PCO): 0%

Ubirajara Martins (DC): 0%

Indecisos: 6%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 9%

Pesquisa espontânea:

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Rose e Beto aparecem empatados com 14% cada. O número de indecisos caiu de 71% para 57%.

Rose Modesto (União): 14% (eram 7% em 27 de agosto)

Beto Pereira (PSDB): 14% (eram 9%)

Adriane Lopes (PP): 9% (eram 6%)

Camila Jara (PT): 3% (se manteve com 3%)

Beto Figueiró (Novo): 1% (se manteve com 1%)

Indecisos: 57% (eram 71%)

Brancos/Nulos/Não vai votar: 2% (eram 3%)

A pesquisa Quaest foi registrada como MS-08123/2024 e realizou 852 entrevistas entre os dias 14 a 16 de setembro. A margem de erro é de trˆs pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.